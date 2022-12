Nie będzie ustawy zbliżającej do KPO?

Marin zwróciła uwagę, że Polska jest ogromnie zaangażowana w pomoc Ukrainie. - Finlandia również wykonuje swoją część - dodała i wskazała, że jej kraj “podjął decyzje o dostawie pakietu pomocy wojskowej na rzecz Ukrainy”. - Jest to do tej pory największa dostawa o wartości 55 mln euro, a będzie więcej - zapowiedziała.

Premier Finlandii podkreśliła również, że Rosję należy pociągnąć do odpowiedzialności. - Nie może być tak, że Rosja będzie gwałcić prawo międzynarodowe zupełnie bezkarnie. Musimy zmusić ją do zapłacenia za zniszczenia, jakie spowodowała, także okrucieństwa i przestępstwa, jakie Rosja popełnia, nie mogą przejść bezkarnie - mówiła.

Morawiecki: razem jesteśmy silniejsi i bezpieczniejsi

Morawiecki podziękował Marin za współpracę i podkreślił, że “razem ‘raz na zawsze’ musimy odeprzeć rosyjskie zagrożenie i rosyjskie okrucieństwo. - Zrobimy to, jeśli będziemy zjednoczeni i jeżeli będziemy koncentrować się na kluczowych zagrożeniach i ryzykach geopolitycznych, zaś wszelkie problemy z wczoraj zostaną usunięte na boczny tor - powiedział. Jak dodał, “razem jesteśmy i silniejsi, i bezpieczniejsi, i razem możemy osiągnąć więcej".

Podczas spotkania z dziennikarzami po rozmowach z szefową fińskiego rządu zapewnił, że mimo iż Polska i Finlandia leżą na dwóch przeciwnych krańcach Bałtyku, to mówią wspólnym głosem w sprawach geopolitycznych, a szczególnie w sprawie tego, co dzieje się na Ukrainie. Zaznaczył, że oba kraje są krajami frontowymi wobec Rosji, co jest wielkim wyzwaniem, z którym nie można sobie poradzić samemu.

Dołączenie Szwecji i Finlandii do NATO. Marin dziękuje Polskę za pomoc. Morawiecki zapowiada kolejne działania

Podczas rozmowy Morawiecki i Marin poruszyli również kwestię dołączenia Szwecji i Finlandii do NATO. - Dziękuję Polsce w tym punkcie - Polska była bardzo pomocna w tym procesie. Cechowała się przywództwem wobec innych, choć pozostały pewne kwestie do rozwiązania - powiedziała polityczka.

Turcja i Węgry jako jedne państwa członkowskie NATO nie ratyfikowały dokumentów akcesyjnych, umożliwiających Szwecji i Finlandii wstąpienie do Sojuszu Północnoatlantyckiego. Morawiecki podczas konferencji po spotkaniu z Marin zapowiedział, że za kilka dni porozmawia na ten temat z premierem Węgier Viktorem Orbanem.

- Za kilka dni pan premier Orban i ja spotykamy się w formacie Grupy Wyszehradzkiej. Jestem pewien, że razem z naszymi przyjaciółmi ze Słowacji i Czech poprosimy Viktora Orbana o szybką ratyfikację dokumentów dla Szwecji i Finlandii, ponieważ ma to krytyczne znaczenia dla wschodniej flanki naszego regionu - powiedział Morawiecki.

Ostatnie spotkanie dwustronne premierów Polski i Finlandii odbyło się w maju br. w Warszawie. Fińska premier wzięła wówczas udział w międzynarodowej konferencji darczyńców na rzecz Ukrainy oraz spotkała się z premierem Morawieckim.

