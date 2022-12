Morawiecki ostrzega, że Putin się nie zatrzyma. Zwrócił się do środowisk patriotycznych

Nie będzie ustawy zbliżającej do KPO?

Klasa polityczna pokazała klasę

Mateusz Morawiecki wyraził zadowolenie, że niemal wszystkie siły polityczne stanęły na wysokości zadania i zachowały zimną krew. – Są takie sytuacje, w których racja stanu musi zwyciężyć nad racją partyjną. Choć wcześniej nie zawsze tak było, to w ostatnich dniach polska klasa polityczna pokazała klasę jakiej oczekują od nas Polacy - ocenił premier.

Jak dodał, wie, iż ten czas pokoju i pojednania wewnętrznego nie będzie trwał wiecznie. Zauważył, że już pojawiły się głosy "płynące z pewnych środowisk", że wydarzenie w Przewodowie, to "prosta droga do wciągnięcia Polski w wojnę". "Nic bardziej mylnego" – zapewnił premier. Wskazał przy tym, że takie głosy płyną bardzo często ze środowisk, które są "autentycznie patriotyczne". – Wielu ludzi, dla których polska racja stanu jest pierwszym przykazaniem również rozpowszechnia takie informacje. Chcę z całą mocą podkreślić, że zestaw wartości patriotycznych jest bliski również mi, dlatego nie mogę zgodzić się na sytuację, kiedy patriotyzm wykorzystywany jest w grze politycznej – stwierdził Morawiecki.

– Grze politycznej, która musi zakończyć się zdradą polskiej racji stanu, bo dziś jest jeden jedyny sposób na to, by uwikłać Polskę w wojnę i tym sposobem jest odwrócenie się plecami do Ukrainy - podkreślił.

Kreml pójdzie dalej

Zdaniem szefa rządu, jeśli nie będziemy wspierać Ukrainy, to ta prędzej czy później popadnie w ogromną zależność od Rosji. – Jeśli Ukraina popadnie w taką zależność, to nie będziemy musieli robić absolutnie nic, aby wywołać wojnę - wojna przyjdzie do nas sama. Putin się nie zatrzyma, Kreml pójdzie dalej; bierność będzie dla nas samobójstwem – mówił.

Morawiecki zapewnił, że Polska jest gotowa na podobne wydarzenia jak to w Przewodowie, a także na wile innych sytuacji i prowokacji.

Jak zaznaczył, pewnym jest, że Rosja wykorzysta to wydarzenie by "jeszcze bardziej zaogniać walkę na polu informacyjnym". "Nie ma na nią innej broni niż zachowanie zimnej krwi" - podkreślił.