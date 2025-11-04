Trzaskowski podjął decyzję. Zamiast Marszu Niepodległości zaprasza na koncert

Trzaskowski rozwiał wątpliwości: „To dalej impreza jednego środowiska”

W sieci od kilku dni krążyło pytanie, czy Rafał Trzaskowski weźmie udział w Marszu Niepodległości 2025. Sam zainteresowany odniósł się do tego w nagraniu wideo, które opublikował w swoich mediach społecznościowych.

– Czy wezmę udział w Marszu Niepodległości? Widzę, że to pytanie naprawdę wielu elektryzuje. Część osób powołuje się na moją dawną rozmowę ze Sławomirem Mentzenem – powiedział prezydent stolicy.

Wspomniana rozmowa pochodziła z kampanii prezydenckiej, gdy Trzaskowski mówił o marzeniu, że „wszyscy Polacy będą mogli świętować razem”. Teraz jednak zaznaczył, że w jego opinii Marsz Niepodległości wciąż nie jest wydarzeniem łączącym wszystkich Polaków.

– Jak widzicie, nigdy nie padła twarda deklaracja. Mówiłem, że może kiedyś nadejdą takie okoliczności, kiedy wszyscy będziemy mogli pójść razem. Niestety, dziś to dalej impreza jednego środowiska. A ja chciałbym, żebyśmy mogli świętować wspólnie – powiedział Trzaskowski.

Koncert zamiast marszu. „Święto dla wszystkich”

Zamiast udziału w Marszu Niepodległości, Rafał Trzaskowski zaprasza mieszkańców na koncert „Wspólna Niepodległa”, który odbędzie się 11 listopada o godz. 18 przy Muzeum Historii Polskiej, na Placu Gwardii 1.

– Chciałbym, żeby było takie miejsce, w którym wszyscy mogą wspólnie świętować. To święto dla nas wszystkich – podkreślił.

Czy Trzaskowski pójdzie w Marszu Niepodległości? pic.twitter.com/u68yM0BuVU— Rafał Trzaskowski (@trzaskowski_) November 3, 2025

Na scenie pojawią się m.in. Ania Dąbrowska, Justyna Steczkowska, Margaret, Kwiat Jabłoni, Tomasz Organek i inni artyści. Wydarzenie ma mieć otwarty, rodzinny charakter i jak zapewnia miasto, być wolne od politycznych haseł.

W sieci zawrzało: „To alternatywa dla Marszu?”

Wpis Trzaskowskiego błyskawicznie stał się jednym z najczęściej komentowanych tematów dnia. W komentarzach pod postem pojawiły się zarówno słowa poparcia, jak i krytyka. Część internautów chwali prezydenta Warszawy za próbę stworzenia „święta ponad podziałami”, inni pytają, czy koncert nie ma być konkurencją dla Marszu Niepodległości.

