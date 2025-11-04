Trzaskowski podjął decyzję. Zamiast Marszu Niepodległości zaprasza na koncert

Weronika Fakhriddinova
Weronika Fakhriddinova
2025-11-04 8:19

Rafał Trzaskowski rozwiał wątpliwości, które od kilku dni elektryzowały sieć. Prezydent Warszawy ogłosił, że nie weźmie udziału w tegorocznym Marszu Niepodległości. Jak podkreślił, „to wciąż impreza tylko jednego środowiska”. Zamiast marszu, Trzaskowski zaprasza warszawiaków na wyjątkowy koncert „Wspólna Niepodległa”, który odbędzie się 11 listopada przy Muzeum Historii Polskiej.

Rafał Trzaskowski

i

Autor: MAREK KUDELSKI / SUPER EXPRESS

Trzaskowski rozwiał wątpliwości: „To dalej impreza jednego środowiska”

W sieci od kilku dni krążyło pytanie, czy Rafał Trzaskowski weźmie udział w Marszu Niepodległości 2025. Sam zainteresowany odniósł się do tego w nagraniu wideo, które opublikował w swoich mediach społecznościowych.

Jarosław Kaczyński nie wytrzymał. Burza po wpisie prezesa PiS

– Czy wezmę udział w Marszu Niepodległości? Widzę, że to pytanie naprawdę wielu elektryzuje. Część osób powołuje się na moją dawną rozmowę ze Sławomirem Mentzenem – powiedział prezydent stolicy.

Wspomniana rozmowa pochodziła z kampanii prezydenckiej, gdy Trzaskowski mówił o marzeniu, że „wszyscy Polacy będą mogli świętować razem”. Teraz jednak zaznaczył, że w jego opinii Marsz Niepodległości wciąż nie jest wydarzeniem łączącym wszystkich Polaków.

– Jak widzicie, nigdy nie padła twarda deklaracja. Mówiłem, że może kiedyś nadejdą takie okoliczności, kiedy wszyscy będziemy mogli pójść razem. Niestety, dziś to dalej impreza jednego środowiska. A ja chciałbym, żebyśmy mogli świętować wspólnie – powiedział Trzaskowski.

Koncert zamiast marszu. „Święto dla wszystkich”

Zamiast udziału w Marszu Niepodległości, Rafał Trzaskowski zaprasza mieszkańców na koncert „Wspólna Niepodległa”, który odbędzie się 11 listopada o godz. 18 przy Muzeum Historii Polskiej, na Placu Gwardii 1.

– Chciałbym, żeby było takie miejsce, w którym wszyscy mogą wspólnie świętować. To święto dla nas wszystkich – podkreślił.

Na scenie pojawią się m.in. Ania Dąbrowska, Justyna Steczkowska, Margaret, Kwiat Jabłoni, Tomasz Organek i inni artyści. Wydarzenie ma mieć otwarty, rodzinny charakter i jak zapewnia miasto, być wolne od politycznych haseł.

W sieci zawrzało: „To alternatywa dla Marszu?”

Wpis Trzaskowskiego błyskawicznie stał się jednym z najczęściej komentowanych tematów dnia. W komentarzach pod postem pojawiły się zarówno słowa poparcia, jak i krytyka. Część internautów chwali prezydenta Warszawy za próbę stworzenia „święta ponad podziałami”, inni pytają, czy koncert nie ma być konkurencją dla Marszu Niepodległości.

Poniżej galeria zdjęć: Tak wyglądało szkolenie wojskowe Rafała Trzaskowskiego! 

Tak wyglądało szkolenie wojskowe Rafała Trzaskowskiego! Mamy zdjęcia!
11 zdjęć
Express Biedrzyckiej - Radosław Markowski | 2025 11 03
Sonda
Jak oceniasz decyzję Rafała Trzaskowskiego, by nie iść w Marszu Niepodległości?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

RAFAŁ TRZASKOWSKI