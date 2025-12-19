Polacy mają dość! Wysyłają Tuska i Kaczyńskiego na emeryturę

Sondaż ujawnia społeczne oczekiwania wobec Jarosława Kaczyńskiego i Donalda Tuska.

Połowa Polaków uważa, że obaj liderzy powinni przejść na polityczną emeryturę.

Odkryj, dlaczego Kaczyński jest pod większą presją i co to oznacza dla polskiej sceny politycznej.

Prezes PiS Jarosław Kaczyński i premier Donald Tusk to bez wątpienia jedni z najdłużej funkcjonujących polityków w Polsce. To właśnie ich działania wzbudzają najwięcej emocji i są najszerzej komentowane. W naszym sondażu przeprowadzonym przez Instytut Badań Pollster postanowiliśmy spytać Polaków, czy ich zdaniem ci politycy powinni udać się na emeryturę. Z zaprezentowanych danych wynika jednoznaczny wniosek: aż połowa badanych (50%) uważa, że obaj politycy powinni wspólnie odejść na polityczną emeryturę. To potężny sygnał, że Polacy marzą o nowym otwarciu i zakończeniu wieloletniego konfliktu na linii PO-PiS.

Jak rozkładają się głosy?

Najwięcej respondentów, bo 50 proc. uznało, że obaj politycy powinni odejść z polityki. 33 proc. badanych wskazało natomiast, że tylko Jarosław Kaczyński powinien przejść na emeryturę. Mniej, bo 9 proc. twierdzi, że tylko Donald Tusk powinien przejść na emeryturę. Wśród ankietowanych 2 proc. stwierdziło, że obaj powinni pozostać aktywnymi politykami. 6 proc. nie ma zdania na ten temat.

- To potężny sygnał, że Polacy marzą o nowym otwarciu i zakończeniu wieloletniego konfliktu na linii PO-PiS. Mamy dość wiecznej wojenki, awantur, sporów z których nic nie wynika. Ci liderzy kierują się interesem swoich partii, a Polacy dostrzegają, że Europa, która jest w bardzo trudnym momencie, potrzebuje profesjonalnych polityków, a nie takich, którzy są zakładnikami odwiecznych sporów, które ciągną się od co najmniej 20 lat i nic nie wnoszą do realnego życia Polaków – komentuje nam prof. Kazimierz Kik, politolog.

Kaczyński pod większą presją?

Warto zwrócić uwagę na dysproporcję w ocenach indywidualnych. Podczas gdy tylko 9% respondentów wskazuje wyłącznie na Donalda Tuska jako kandydata do emerytury, w przypadku Jarosława Kaczyńskiego ten wskaźnik jest niemal cztery razy wyższy (33 proc.). Może to wynikać z różnicy wieku obu liderów, stażu na stanowisku prezesa partii lub aktualnych nastrojów wokół formacji opozycyjnej.

Najbardziej uderzającym wynikiem jest zaledwie 2-procentowe poparcie dla dalszej obecności obu liderów w polityce. To pokazuje, że "betonowy" elektorat, który nie wyobraża sobie partii bez ich wieloletnich szefów, stał się w skali całego społeczeństwa zdecydowaną mniejszością.

Badanie zrealizowane przez Instytut Badań Pollster 6-7.12.2025 roku metodą CAWI na próbie 1008 dorosłych Polaków. Struktura próby była reprezentatywna dla obywateli Polski w wieku 18+. Maksymalny błąd oszacowania wyniósł około 3%.

W naszej galerii zobaczysz porównanie tego, jak mieszkają Donald Tusk i Jarosław Kaczyński:

Sonda Czy Twoim zdaniem Donald Tusk i Jarosław Kaczyński powinni odejść na emeryturę? Tak, obaj Tylko Jarosław Kaczyński Tylko Donald Tusk Nie, żaden z nich Nie wiem