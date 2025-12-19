Zakończyła się rozmowa Zełenskiego i Nawrockiego. Pojawił się temat Wołynia

Prezydenci Polski i Ukrainy spotkali się, aby omówić wsparcie dla Ukrainy i przyszłość relacji w obliczu rosyjskiej agresji.

Polska aktywnie wspiera Ukrainę, przeznaczając znaczne środki i naciskając na sankcje, jednak oczekuje większego docenienia ze strony ukraińskiej.

Rozmowy dotyczyły także roli Donalda Trumpa w procesie pokojowym oraz potrzeby rozwiązania kwestii historycznych.

Jakie są konkretne plany na odbudowę Ukrainy i czy spotkanie rzeczywiście otworzy nowy rozdział w relacjach polsko-ukraińskich?

Prezydent Nawrocki podkreślił, że Rosja od lat destabilizuje międzynarodowy porządek i systemy polityczne. Zaznaczył, że rosyjskie zagrożenie istniało na długo przed inwazją na Ukrainę w 2022 roku.

- Rosja swoimi działaniami burzy porządek międzynarodowy, łamie zasady prawa międzynarodowego i wpływa na destabilizację systemów politycznych od wielu lat. Mamy tego i mieliśmy w Polsce tego świadomość - powiedział Nawrocki.

Prezydent przypomniał, że Polska, podobnie jak inne kraje europejskie, jest celem ataków hybrydowych, w tym dronów i ataków na infrastrukturę.

Polska aktywnie wspiera sankcje wobec Rosji na wszystkich forach dyplomatycznych, w tym uderzenie w tzw. "flotę cieni" przewożącą rosyjską ropę z ominięciem sankcji. Nawrocki zapewnił, że Polska popiera dążenia do przekazania Ukrainie rosyjskich zamrożonych aktywów.

- Wspieramy także dyplomatyczną presję. Ja robię to osobiście jako prezydent Polski, ale robi to także polski rząd - dodał.

Kwestie historyczne

Prezydent Nawrocki przekazał Zełenskiemu, że Polacy mają poczucie, iż ich wielowymiarowa pomoc dla Ukrainy nie spotkała się z należytym docenieniem. Zaznaczył, że od 2022 roku 4,91% PKB Polski „poszło na wsparcie naszego sąsiada, Ukrainy, w zakresach i humanitarnych, i w zakresach militarnych, i wojskowych”.

- Polacy odnoszą wrażenie, że nasz wysiłek czy wielowymiarowa pomoc Ukrainie po rozpoczęciu pełnoskalowej inwazji nie spotkały się z należytym docenieniem i zrozumieniem - powiedział Nawrocki, podkreślając, że przekazał to w „twardej, uczciwej, ale bardzo miłej, dżentelmeńskiej rozmowie”.

Prezydent RP podkreślił, że „władze w Kijowie mają dzisiaj w ręku instrumenty, by tę emocję, ten trend powstrzymać i ten trend odrzucić”. Rozmowy dotyczyły także kwestii ekshumacji ofiar wołyńskich. Nawrocki przypomniał, że 26 wniosków IPN o ekshumacje oczekuje na rozpatrzenie przez stronę ukraińską, wyrażając przekonanie, że te kwestie należy rozwiązać.

Rola Donalda Trumpa

Prezydent Nawrocki wyraził przekonanie, że pokój na Ukrainie nie będzie możliwy bez zaangażowania Donalda Trumpa. Podziękował Zełenskiemu za dyskusję na temat polsko-ukraińskiej współpracy gospodarczej i deklaracje dotyczące udziału polskich przedsiębiorców w odbudowie Ukrainy.

- Mam głębokie wrażenie, że mamy tutaj także wspólne poglądy, że tego pokoju nie uda się osiągnąć bez zaangażowania, które bardzo szanuję jako prezydent Polski, prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa, który jest właściwie gwarancją rozstrzygnięcia tych spraw – powiedział Nawrocki. Prezydent zaznaczył, że Trump jest jedynym przywódcą na świecie, który jest gotów „zmusić Władimira Putina, który jak wiemy nie dotrzymuje umów, do podpisania pokoju”.

Perspektywa ukraińska

Prezydent Zełenski ocenił rozmowę z prezydentem Nawrockim jako bardzo pozytywną i wyraził nadzieję na otwarcie nowego rozdziału w relacjach polsko-ukraińskich. Podziękował Nawrockiemu za długą rozmowę i otwartość, podkreślając, że była to pierwsza tego rodzaju rozmowa z prezydentem Polski.

- Bardzo liczę na to, że ta wizyta otwiera nową, jeszcze bardziej ważną stronę w naszych stosunkach, Ukrainy i Polski. Nie tylko sąsiadów, ale dwóch elementów Europy, bez których w naszej części Europy w ogóle nie będzie wolności, bo nie będzie bezpieczeństwa - podkreślił.

Prezydent Ukrainy podziękował Polsce za „bardzo odczuwalne wsparcie dla Ukrainy i Ukraińców od początku inwazji Rosji w 2022 r.”

- Robimy wszystko, by Polska zawsze była również obok nas w naszych europejskich dążeniach - dodał.

Zełenski podkreślił, że Ukraina zawsze broniła siebie i Europy, płacąc za to cenę życia swoich obywateli.

- Bardzo ważne jest, by stosunki Ukrainy i Polski były mocne. Oczywiście są czynniki zewnętrzne, ale jako liderzy, jako przywódcy, powinniśmy działać, by nasze stosunki były mocne, to bardzo zależy również od retoryki obu krajów. Powinniśmy być bardzo uważni, szanować się nawzajem i być bardzo ostrożni - mówił, wskazując, że Rosja pragnie zrujnować relacje Ukrainy i Polski.

