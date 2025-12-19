Tak wyglądało oficjalne przywitanie Wołodymyra Zełenskiego w Pałacu Prezydenckim. Mamy zdjęcia

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przybył do Warszawy, gdzie spotkał się z prezydentem Polski Karolem Nawrockim.

Wizyta rozpoczęła się od oficjalnego powitania w Pałacu Prezydenckim, z udziałem Orkiestry Reprezentacyjnej Wojska Polskiego i hymnów państwowych.

Prezydenci omówią kluczowe kwestie bezpieczeństwa, gospodarki i historii, w tym dalsze wsparcie Polski dla Ukrainy.

Limuzyna z Wołodymyrem Zełenskim zajechała pod Pałac Prezydencki o 10:05, gdzie już czekał na niego prezydent RP Karol Nawrocki. Na dziedzińcu rozłożono czerwone dywany, była także obecna Orkiestra Reprezentacyjna Wojska Polskiego. Pałac Prezydencki zaś był ozdobiony flagami Polski i Ukrainy. Oprócz prezydenta Polski obecni byli przedstawiciele jego Kancelarii, Marcin Przydacz i Zbigniew Bogucki, szef BBN Sławomir Cenckeiwicz oraz prezydent Chełma powołany na doradcę społecznego Karola Nawrockiego, Jakub Banaszek. Ministerstwo spraw zagranicznych reprezentował Marcin Bosacki. Wołodymyrowi Zełenskiemu towarzyszył szef ukraińskiej dyplomacji Andrij Sybiha oraz ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Bodnar.

Prezydenci uścisnęli sobie ręce, a następnie przeszli do przywitania pozostałych polityków. Po tej części orkiestra zagrała hymn Ukrainy. Warto zauważyć, ze gdy wybrzmiał, Wołodymyr Zełenski położył rękę na sercu i trzymał ją aż do ostatnich dźwięków melodii. Jako kolejny zagrano hymn Polski. Potem politycy przywitali wojskowych i zatrzymali się na chwilę, by zapozować do wspólnego zdjęcia.

O czym będą rozmawiać prezydenci?

Według zapowiedzi, prezydenci mają rozmawiać o bezpieczeństwie, gospodarce i kwestiach historycznych. Rzecznik prezydenta RP Rafał Leśkiewicz informował, że prezydent Karol Nawrocki osobiście zapewni Wolodymyra Zełenskiego o dalszym wsparciu Ukrainy przez Polskę. Dodatkowo, prezydenci mają poruszyć temat polskiego wkładu w odbudowę Ukrainy oraz kwestię konkurencyjności ukraińskiego rolnictwa. Karol Nawrocki ma również zaapelować o rozpoczęcie prac poszukiwawczych i ekshumacyjnych na Wołyniu.

Po rozmowach w Pałacu Prezydenckim, prezydent Zełenski spotka się w parlamencie z marszałkiem Sejmu Włodzimierzem Czarzastym oraz z marszałek Senatu Małgorzatą Kidawą-Błońską. Wołodymyr Zełenski miał również zaplanowane spotkanie z premierem Donaldem Tuskiem.

Wsparcie UE dla Ukrainy

W kontekście wizyty, warto odnotować decyzję europejskich liderów, podjętą w nocy z czwartku na piątek podczas szczytu w Brukseli, o udzieleniu Ukrainie wsparcia finansowego w formie pożyczki w wysokości 90 mld euro na kolejne dwa lata. Nie udało się jednak porozumieć w sprawie wykorzystania w tym celu zamrożonych rosyjskich aktywów, zdeponowanych w większości w Belgii. W celu dalszego finansowania Ukrainy, 24 państwa członkowskie (bez Węgier, Słowacji i Czech) zaciągną wspólny dług gwarantowany unijnym budżetem.

Prezydent Zełenski podziękował w piątek przywódcom państw UE za decyzję o wsparciu finansowym Ukrainy. Oświadczył, że wzmacnia to ukraińską odporność i zapewnia państwu bezpieczeństwo finansowe przy jednoczesnym utrzymaniu zamrożenia rosyjskich aktywów.

W naszej galerii zobaczysz, jak wyglądało przywitanie Wołodymyra Zełenskiego w Pałacu Prezydenckim:

