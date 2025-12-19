Nowacka zbulwersowana wetem Nawrockiego. Nagle uderzył w nią były kolega z partii! Brutalne słowa

Weto Nawrockiego

- Zorganizowaliśmy specjalne konsultacje z ekspertami, nauczycielami, organizacjami oświatowymi i rodzicami. Po rozmowach z nimi oraz po ich apelach, nie mogę wyrazić zgody na taką ustawę - oznajmił prezydent w nagraniu opublikowanym na platformie X. Ocenił, że nowelizacja prowadziłaby do chaosu w szkołach, ideologizacji edukacji oraz „eksperymentowania na całych rocznikach dzieci”. - Polska szkoła potrzebuje spokoju, wiedzy i stabilności, a nie nieprzemyślanych, chaotycznych zmian, które zaraz po wprowadzeniu trzeba będzie poprawiać- przekonywał.

Prezydent podkreślił przy tym, że proponowane rozwiązania zamiast poprawić sytuację w oświacie, mogłyby ją pogorszyć. Odwołał się m.in. do wcześniejszych zmian, takich jak wprowadzenie edukacji zdrowotnej czy rezygnacja z prac domowych. - Edukacja to inwestycja w przyszłość narodu. Tu nie ma miejsca na przygotowane w ten sposób rozwiązania - stwierdził jednoznacznie. Dodał, że szkoła potrzebuje reform, ale „systemowych i dobrze przemyślanych”. - Jako prezydent mam obowiązek mówić „tak”, gdy ustawy służą obywatelom, i „nie”, gdy im szkodzą- zakończył.

Reakcja Nowackiej, kontra Józefaciuka

Co oczywiste, decyzja ta bardzo nie spodobała się szefowej MEN. Barbara Nowacka mocno skrytykowała prezydenta Nawrockiego we wpisie na platformie X. Jak stwierdziła, prezydenckie weto zostało poparte "żenująco niemerytoryczną argumentacją". - Nie rozumie Pan szkoły. Nie szanuje Pan autonomii nauczycieli. I ewidentnie boi się Pan krytycznie myślącego młodego pokolenia. I nie ma Pan ani mandatu, ani siły, by zatrzymać dobre zmiany w reformie «Kompas Jutra» – napisała.

Pani minister raczej nie spodziewała się, że na jej wpis zareaguje w ten sposób jej były partyjny kolega. Marcin Józefaciuk, w przeszłości nauczyciel, stwierdził bezceremonialnie, że pomimo dwóch lat na stanowisku ministra edukacji Nowacka sama "nie rozumie tego systemu – nie kocha go, nie jest po stronie szkół i nauczycieli". Jak ostro napisał:

- Ewidentnie boi się Pani konfrontacji merytorycznej oraz krytycznego myślenia Polaków – wszystkich Polaków. Niszczenie swobody, autonomii, szkół niepublicznych, kształcenia dorosłych, edukacji domowej, neuroróżnorodności – wymieniać dalej? Proszę podać się do dymisji, serio – dla dobra edukacji, którą bierze Pani na łańcuch dla dobra samorządów nie patrząc na środowisko lokalne. Pani wciąż nie rozumie edukacji – no bo skąd? Nie kocha jej Pani przecież. Wyzywam Panią na otwarty stół edukacyjny

We wcześniejszym wpisie również chwalił on decyzję Nawrockiego. - Prezydent zawetował reformę edukacji. I dobrze. Nie dlatego, że polska szkoła nie potrzebuje zmian - bo potrzebuje. Nie dlatego, że zaproponowane kierunki są złe - bo w dużej mierze są sensowne. Ale dlatego, że ta reforma była nieprzygotowana. Robiona na szybko. Na kolanie. Bez pilotażu. Bez realnych szkoleń. Bez gotowych i spójnych podstaw programowych (...) Mam nadzieję, że Ministerstwo Edukacji Narodowej pójdzie po rozum do głowy i opóźni wdrożenie reformy o rok (...) I mówię to jasno: tak jak dziś krytykuję tempo i sposób wprowadzania reformy, tak będę w pełni kibicował, wspierał i jednocześnie kontrolował pilotaż, jeśli zostanie rzetelnie przeprowadzony.

Całość:

