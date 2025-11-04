Jarosław Kaczyński nie wytrzymał. Burza po wpisie prezesa PiS

Jarosław Kaczyński ostro o wyrokach w polskich sądach

Prezes PiS zarzuca władzy „spłacanie politycznych długów”

Wskazał na uchylanie kar dla morderców i przestępców seksualnych

Wpis komentowany przez tysiące internautów

Kaczyński o „bezkarności przestępców”

W poniedziałkowy wieczór (3 listopada) Jarosław Kaczyński opublikował w mediach społecznościowych wpis, który błyskawicznie obiegł sieć. Prezes Prawa i Sprawiedliwości odniósł się do sytuacji w polskich sądach, oskarżając rząd Donalda Tuska i ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka o demontaż systemu odpowiedzialności karnej.

„To, co dzieje się w sądach, wygląda na spłacanie politycznych długów za poparcie Platformy w wyborach parlamentarnych. Mordercy i seksualni zwyrodnialcy mają uchylane wyroki skazujące, przez co nie ponoszą odpowiedzialności za swoje okrutne czyny. Tak wygląda tuskowo-żurkowa ‘praworządność’? Bezkarność dla przestępców to bezpośrednie uderzenie w bezpieczeństwo każdego Polaka” – napisał Kaczyński.

Polityczny spór o sądy

Wpis prezesa PiS to kolejny głos w zaostrzającym się konflikcie między opozycją a obozem rządzącym w sprawie reformy sądownictwa. Politycy Zjednoczonej Prawicy od tygodni zarzucają ministrowi Żurkowi „czystki” w sądach i przywracanie sędziów, którzy ich zdaniem, wydawali kontrowersyjne wyroki.

Rząd odpowiada, że jego działania mają na celu „przywrócenie praworządności po latach chaosu”. Kaczyński widzi w tym jednak „systemowy demontaż odpowiedzialności karnej i zagrożenie bezpieczeństwa obywateli”.

Wpis bije rekordy reakcji

Post Jarosława Kaczyńskiego w ciągu kilku godzin zebrał ponad 75 tys. wyświetleń i setki komentarzy. Wśród użytkowników X pojawiają się zarówno głosy poparcia, jak i ostrej krytyki. Część internautów zarzuca prezesowi PiS „eskalację emocji”, inni piszą wprost: „Ma rację. Sprawiedliwość przestaje działać”.

Poniżej galeria zdjęć: Tak się zmieniał Jarosław Kaczyński

Express Biedrzyckiej - Radosław Markowski | 2025 11 03