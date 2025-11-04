Multimedialny reportaż "Super Expressu" o Donaldzie Trumpie. Tomasz Walczak: "To jazda bez trzymanki"

2025-11-04 8:00

Na stronach „Super Expressu” debiutują multimedialne artykuły. Pogłębione teksty o najważniejszych wydarzeniach i zjawiskach w atrakcyjnej wizualnej formie pozwolą naszym Czytelnikom lepiej zrozumieć otaczający nasz świat i procesy, które go kształtują. Na początek proponujemy Państwu esej o imperialnych ambicjach Donalda Trumpa. Wszystko z okazji rocznicy wyboru na drugą kadencję.

Wybór tematyki to nie przypadek – mija właśnie rok od ponownego wyboru Donalda Trumpa na prezydenta Stanów Zjednoczonych. - Jego prezydentura to jazda bez trzymanki. Każdego dnia zmienia Amerykę i świat na swój obraz i podobieństwo i warto przyglądać się temu, co jak te zmiany wyglądają – mówi autor tekstu „Donald Zdobywca. Wyśnione imperium Trumpa” Tomasz Walczak, wieloletni dziennikarz i komentator polityczny „Super Expressu”.

- Razem z Karolem Gruszką odpowiedzialnym za stronę technologiczną naszego projektu oraz Agatą Gumółką, która stworzyła jego fantastyczny design staraliśmy się, by nasi Czytelnicy dostali nie tylko długi i pogłębiony tekst o imperialnych fantazjach Trumpa, ale także mogli go przeczytać w przyjemnej wizualnej formie. Internetowi często brakuje apetycznego, charakterystycznego dla prasy papierowej wyglądu, co sprawia, że lektura, zwłaszcza dłuższych tekstów nie jest tak przyjemna, jak mogłaby być. Chcieliśmy to zmienić i mam nadzieję, że to się udało – podkreśla Tomasz Walczak.

- Czytelnicy oczekują od mediów, że będą ich traktować poważnie i oferować im materiały, które nie prześlizgują się jedynie po powierzchni zjawisk. Razem z Agatą i Karolem stworzyliśmy coś, co sami chcielibyśmy czytać i oglądać w polskich mediach – dodaje nasz dziennikarz.

ZOBACZ MULTIMEDIALNY REPORTAŻ - Donald Zdobywca. Wyśnione imperium Trumpa

Z autorem tekstu zgadza się Karol Gruszka, project manager w Grupie ZPR Media. - Tworząc ten projekt chcieliśmy zapewnić Czytelnikom jak najlepsze doświadczenia. Dlatego zdecydowaliśmy się na zaprojektowanie layoutu dopasowanego do treści. To tworzy spójność i odpowiedni nastrój, a dzięki temu forma nie jest oderwana od zwartości, jak miałoby to miejsce w przypadku standardowej publikacji. Dzięki temu użytkownicy, którzy zdecydują się zapoznać z zawartością, otrzymają unikatowe doświadczenie czytelnicze na najwyższym poziomie – mówi.

O kulisach pracy nad wizualną stroną artykułu mówi graficzka Agata Gumółka. - Zależało mi, żeby grafika oddawała charakter artykułu, ale nie konkurowała z samą postacią Trumpa – on sam jest już wystarczająco wyrazisty. Postawiłam więc na prostą, czytelną formę i jeden mocny akcent: złoto - symbol władzy i przepychu. Ponadto skupiłam się na tym, by grafika współgrała z przekazem, budowała odpowiedni nastrój i zapewniała intuicyjny, przyjemny odbiór treści – zdradza.

Super Express” od lat nie jest już tylko tabloidem. Ja oraz moje koleżanki i koledzy z redakcji uwielbiamy tabloidową stylistykę, ale oferujemy także najlepszą publicystykę - to świetne wywiady z czołowymi politykami, ekspertami intelektualistami. Czas, by pojawiła się – nie bójmy się tego słowa – także eseistyka. Oto ona. Zaprezentowana w najlepszy możliwy sposób – dodaje Tomasz Walczak.

