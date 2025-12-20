Nowy etap w relacjach: Spotkanie prezydentów Polski i Ukrainy w Warszawie może zapoczątkować nowy, uczciwy etap w relacjach, z jasnym stawianiem polskiego interesu.

Przełom ws. Wołynia: Prezydent Zełenski zadeklarował brak blokady dla ekshumacji ofiar rzezi wołyńskiej, co jest kluczowym krokiem po 26 wnioskach IPN.

Współpraca obronna: Polska i Ukraina będą rozwijać współpracę w produkcji dronów i obronie przeciwdronowej, wykorzystując ukraińskie doświadczenie dla bezpieczeństwa Polski.

Odbudowa Ukrainy: Rozmowy dotyczyły także aktywnego udziału polskich firm w powojennej odbudowie Ukrainy, co stwarza nowe możliwości gospodarcze.

Szef Kancelarii Prezydenta RP, Paweł Szefernaker, podzielił się swoimi spostrzeżeniami na temat piątkowego spotkania prezydentów Polski i Ukrainy, które odbyło się w Warszawie. W rozmowie z RMF FM, Szefernaker podkreślił, że może to być nowy etap w relacjach między oboma krajami.

Uczciwość i dżentelmeńska rozmowa – fundamentem relacji

Paweł Szefernaker przytoczył słowa prezydenta Karola Nawrockiego, który podkreślał konieczność jasnego stawiania polskiego interesu w relacjach z Ukrainą. „Pan prezydent Nawrocki mówił o tym, że jasno trzeba stawiać polski interes, polskie sprawy w tych relacjach i także bardzo mocno o tym wczoraj mówił podczas konferencji prasowej. Więc te rozmowy muszą być uczciwe i dżentelmeńskie" – zaznaczył Szefernaker. Kluczowe jest teraz, aby obietnice i ustalenia zostały wprowadzone w życie.

Kwestia ekshumacji na Wołyniu – przełomowe ustalenia?

Jednym z najważniejszych tematów rozmów była kwestia ekshumacji ofiar rzezi wołyńskiej. Szefernaker zwrócił uwagę na fakt, że po raz pierwszy w spotkaniu uczestniczyli prezesi Instytutów Pamięci Narodowej z Polski i Ukrainy. „Prezydent Karol Nawrocki jasno wskazał, że 26 wniosków IPN-u zostało złożonych i czeka na rozpatrzenie. I zgodnie z tą rozmową, którą panowie wczoraj odbyli, my czekamy teraz na realizację ustaleń tej wizyty” – powiedział szef KPRP. Zaznaczył, że deklaracja prezydenta Zełenskiego o braku blokady jest konkretnym sygnałem. „Konkretem jest to, co mówił pan prezydent Zełenski, że nie będzie blokady” – dodał.

Współpraca w obszarze bezpieczeństwa – priorytetem obrona przeciwdronowa

Kolejnym istotnym zagadnieniem poruszonym podczas spotkania Zełenskiego i Nawrockiego była współpraca w zakresie produkcji dronów. Szefernaker podkreślił, że szczegóły tej współpracy nie są ujawniane publicznie, ale mają kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa Polski. „Musimy przygotowując się do zapewnienia bezpieczeństwa Polakom, także wykorzystywać doświadczenie ukraińskie” – powiedział Paweł Szefernaker. Rozmowy dotyczyły także udziału polskich firm w odbudowie Ukrainy. „Była także mowa o kwestii udziału polskich firm w odbudowie Ukrainy” – dodał.

Realizacja ustaleń – kluczem do dalszej współpracy

Szefernaker podkreślił, że kluczowa jest realizacja ustaleń poczynionych podczas wizyty. To od niej zależy, czy prezydent Karol Nawrocki zdecyduje się na wizytę w Kijowie. „Trzeba realizować ustalenia wizyty". Ich realizacja - jak dodał - zaważy na tym, czy Karol Nawrocki wybierze się z wizytą do Kijowa.

Seria spotkań prezydenta Zełenskiego w Warszawie

Podczas swojej wizyty w Warszawie, prezydent Wołodymyr Zełenski spotkał się nie tylko z prezydentem Karolem Nawrockim, ale także z premierem Donaldem Tuskiem, marszałkiem Sejmu Włodzimierzem Czarzastym oraz marszałek Senatu Małgorzatą Kidawą-Błońską. Po spotkaniu z Nawrockim, Zełenski zadeklarował gotowość do przyspieszenia ekshumacji na Wołyniu oraz konsultacje w sprawie obrony przeciwdronowej.

Wywiad Zełenskiego dla polskich mediów – o relacjach, froncie i korupcji

Po południu prezydent Zełenski udzielił wywiadu polskim mediom publicznym – Polskiej Agencji Prasowej, Polskiemu Radiu i Telewizji Polskiej. Podkreślał m.in., że „nie może być wrogości między Polską i Ukrainą”. – „Gdybyśmy byli nieostrożni, doprowadzilibyśmy do zrujnowania sojuszu, który jest ważny dla bezpieczeństwa Polski i Europy” – powiedział. Pytany o sytuację na froncie, przyznał, że „na polu boju sytuacja jest skomplikowana”. Odnosząc się do kwestii korupcji, zaznaczył, że Ukraina różni się od Rosji tym, że przestępstwa władzy są ścigane, a media o nich piszą. Pytany o postulat przeprowadzenia wyborów prezydenckich, zapewnił, że nie zamierza trzymać się „stołka prezydenta” i jest gotów do zorganizowania wyborów, jeśli będzie to bezpieczne.

PIS SIĘ ROZPADA! NAWROCKI WYRZUCA OKRĄGŁY STÓŁ, MIJANKA BRAUNA Z MENTZENEM | Dudek o Polityce Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.