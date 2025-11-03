Poseł KO wyznał, że jest chory: "Mam nowotwór. I walczę"

Poseł Koalicji Obywatelskiej, Paweł Bliźniuk, podzielił się osobistą wiadomością dotyczącą swojego zdrowia.

Polityk wyznał, że walczy z nowotworem, podkreślając wagę wczesnej diagnozy i profilaktyki.

Jego wyznanie ma na celu zwrócenie uwagi na potrzebę regularnych badań.

Poseł KO, Paweł Bliźniuk, zdecydował się na osobiste wyznanie. Parlamentarzysta przekazał, że walczy z chorobą. We wpisie na Facebooku polityk napisał: - W tym roku Movember ma dla mnie osobisty wymiar. Choroba przyszła niespodziewanie i przypomniała mi, jak kruche, ale też jak bezcenne jest zdrowie. Mam nowotwór. I walczę. Z wiarą, że wczesna diagnoza i szybkie działanie mają sens - czytamy słowa posła.

Dalej polityk wskazał, że jego wyznanie nie ma na celu tego, by się żalić, chce po prostu przypomnieć innym o potrzebie przeprowadzania badań profilaktycznych, które są tak ważne, a często pomijane czy lekceważone: - Piszę to nie z żalem, lecz z wdzięcznością i nadzieją - by przypomnieć, że warto się badać. Nie odkładajcie tego „na później”. Nie czekajcie na „lepszy moment”. On jest właśnie teraz - dodał Bliźniuk.

Kim jest Paweł Bliźniuk?

Paweł Bliżniuk to poseł KO od 2023 roku. Jak sam przedstawiał niegdyś siebie w sieci, jest społecznikiem, był samorządowcem. W 2010 roku został radnym Rady Miejskiej w Łodzi, w 2014 ponownie radnym, a także wiceprzewodniczącym Rady, a w 2018 dzięki 48 077 głosom został radnym Sejmiku Województwa Łódzkiego.

Pełnił funkcję Dyrektora Departamentu Spraw Społecznych w Urzędzie Miasta Łodzi i odpowiadał m.in. za politykę senioralną, ochronę zdrowia, pomoc społeczną a także elektromobilność i cyberbezpieczeństwo. Był inicjatorem Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego i programu Mia100 Kamienic, współorganizował zbiórkę 500 000 podpisów pod projektem ustawy przywracającej dofinansowanie do In Vitro.