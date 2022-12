Nie będzie ustawy zbliżającej do KPO?

Minister Mariusz Kamiński wskazał na to, że gen. Jarosław Szymczyk w sprawie jest osobą poszkodowaną. W takiej właśnie roli przesłuchiwać go będzie prokuratura. Przypomnijmy, że szef polskich policjantów wyszedł ze szpitala w piątek rano. Śledczy w sprawie mają go przesłuchać w charakterze poszkodowanego świadka.

- Zwracam uwagę na jedną rzecz. Prokuratura uznała komendanta Szymczyka za osobę pokrzywdzoną w tej sprawie - mówił w piątek minister Kamiński.

Mariusz Kamiński o Jarosławie Szymczyku: "Otrzymał od służb partnerskich oficjalny prezent"

W swojej wypowiedzi szef resortu spraw wewnętrznych zauważył, że granatnik, który gen. Szymczyk miał otrzymać od partnerskich służb z Ukrainy, był "oficjalnym prezentem". Jednak szef policji nie miał mieć pojęcia, że jest to taka broń. - Komendant był z wizytą roboczą u służb partnerskich na Ukrainie. Otrzymał oficjalny prezent, który nie okazał się tym, co gospodarze powiedzieli - mówił Mariusz Kamiński.

- Wyjaśniamy to ze stroną ukraińską - dodał szef resortu. Polityk podkreślił, że ze względu na powagę sprawy będą ogłaszane kolejne oficjalne komunikaty. Możemy mieć więc nadzieję, że w miarę upływu czasu wydarzenie powinno być coraz bardziej jasne.

