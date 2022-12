Pogrzeb Mariusza Waltera. Znamy datę i miejsce pożegnania współzałożyciela TVN

Stanisław Kania po latach ujawnił, co mu powiedział Leonid Breżniew. Ciarki przechodzą po plecach

Śmierć współtwórcy TVN wstrząsnęła światem mediów. Nie żyje Mariusz Walter

Mariusz Walter zmarł 13 grudnia 2022 roku w wielu 85 lat. Słynny przedsiębiorca i współzałożyciel stacji TVN był jedną z najbardziej znanych postaci z medialnego świata. Jego śmierć wstrząsnęła środowiskiem dziennikarski. Waltera we wzruszających słowach żegnali i wspominali m.in. Wojciech Bojanowski, Tomasz Lis, Szymon Hołownia, a także Moniak Olejnik, która napisała: - Żegnaj Mariuszu kochany! Stworzyłeś więcej niż telewizję, współtworzyłeś demokracje! Nigdy nie zapomnę 1997 roku - dzięki Tobie od pierwszego dnia mojej pracy w TVN, wierzyliśmy, że możemy zdobywać świat, pracując w wolnych mediach. Ambitną, ciężką i odpowiedzialną pracą realizowaliśmy marzenia. Zawsze tęskniłeś za swoim ukochanym Lwowem. Teraz, my tęsknimy za Tobą…Dzisiaj patrzysz na nas z Jankiem Wejchertem.

Pogrzeb Mariusza Waltera. Znamy datę i miejsce ostatniego pożegnania

Wiadomo już, kiedy odbędzie się pogrzeb Mariusza Waltera. Ostatnie pożegnanie biznesmena zaplanowano na najbliższą środę 21 grudnia 2022 roku o godzinie 11:00 w Parafii św. Anny w Wilanowie w Warszawie. Jak podaje Fakt rodzina zmarłego poprosiła żałobników, którzy chcą przyjść na pogrzeb i pożegnać Waltera, by nie przynosili wieńców i wiązanek, a złożyła zamiast tego datki na Fundację TVN. Rodzina zmarłego Mariusza Waltera poprosiła również, aby nie składać kondolencji na pogrzebie. Zaznaczono też, że w pogrzebie na cmentarzu wezmą udział tylko najbliżsi krewni i przyjaciele Waltera, a to ze względu na to, że cmentarz jest niewielki.

