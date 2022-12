i Autor: East News

2 dni po tajemniczej eksplozji granatnika

Jarosław Szymczyk wychodzi ze szpitala. Teraz zajmie się nim prokuratura

Gen. Jarosław Szymczyk (52 l.) wyszedł w piątek rano ze szpitala po tym, jak trafił do niego w wyniku tajemniczej eksplozji, do której doszło w Komendzie Głównej Policji. Przypomnijmy, że wedle doniesień miało dojść do wybuchu wywołanego wystrzałem z granatnika wewnątrz budynku. W wyniku wybuchu zarwał się sufit w pomieszczeniu dyżurnych.