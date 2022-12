Stanisław Kania po latach ujawnił, co mu powiedział Leonid Breżniew. Ciarki przechodzą po plecach

Płonne nadzieje Mateusza Morawieckiego na to, że projekt nowelizujący działanie Sądu Najwyższego uda się szybko przepchnąć przez parlament. Ustawa, o której ekipa szefa Rady Ministrów mówi jak o kluczu otwierającym drogę do środków z Krajowego Planu Odbudowy, nie zdobyła przychylności opozycji. Ciężko też mówić o tym, by wywołała entuzjazm wśród polityków Solidarnej Polski. W zasadzie jest wprost przeciwnie.

Patryk Jaki grzmi. Polityk Solidarnej Polski o ustawie dotyczącej SN: "Niszczy konstytucję"

Efekt negocjacji z Komisją Europejską - tak w skrócie można określić ustawę zmieniającą działanie SN. Jej przegłosowanie w prosty sposób ma otworzyć drogę do tak potrzebnych środków z KPO. Projekt swoje pierwsze czytanie miał mieć w czwartek, jednak zdjęto go z porządku obrad. Nie ma bowiem pewności, że uda się go przegłosować w obliczu niechęci opozycji i otwartej krytyki ze strony koalicjantów z SP.

Patryk Jaki na antenie Radia Maryja wyraźnie wyłożył, co sądzi na temat promowanej przez premiera ustawy. - Ta ustawa niszczy polską konstytucję, stawia prawo europejskie nad polską konstytucją, niszczy Trybunał Konstytucyjny - mówił eurodeputowany. Ostrzegał, że ustawa zatrzęsie ustrojem Polski, ale też nie przyniesie środków z KPO, bo "Niemcy nie mają interesu, żeby nam przekazać pieniądze".

- Nasz kraj będzie zdegradowany również gospodarczo i rozwojowo, bo kto będzie chciał inwestować w kraju, gdzie nie ma pewności prawa. W związku z tym ta ustawa to jest po prostu skandal. Wstyd, że coś takiego zostało przedstawione - grzmiał europoseł Solidarnej Polski.

Mateusz Morawiecki ośmiesza Polskę? Człowiek Zbigniewa Ziobry nie ma wątpliwości

Słuchając Patryka Jakiego można mieć wrażenie, że proponowane przez premiera prawo jest szkodliwe dla stabilności kraju. Polityk idzie jeszcze dalej i przekonuje, że przepchnięcie wskazanej nowelizacji SN przez parlament w zasadzie uderzy w wizerunek Polski, a w jej nie ma w jej zapisach absolutnie niczego dobrego. - To jest po prostu uderzenie w ustrój polskiego państwa, w suwerenność, w podmiotowość. To jest ośmieszanie Polski - podsumował Jaki.

