Monika Olejnik zaprosiła do "Kropki nad i" Radosława Sikorskiego i zaliczyła wpadkę

Monika Olejnik jest dziennikarką z wieloletnim stażem. Na koncie ma doświadczenie zdobyte w redakcjach telewizyjnych, radiowych i prasie. Do tego podróżuje, spotyka się z ciekawymi ludźmi, ma więc pojęcie o świecie. Jednak i jej czasem zdarzają się wpadki. I to na wizji przed tysiącami widzów. Do takiej sytuacji doszło w czwartek (15 grudnia) w czasie programu "Kropka nad i", którego Monika Olejnik jest gospodynią. Olejnik zaprosiła do studia byłego ministra spraw zagranicznych, a obecnie europosła Radosława Sikorskiego. Rozmowa toczyła się wokół spraw związanych z wojną na Ukrainie. Redaktor Olejnik zapytała Sikorskiego: - Czy według pana coś się zmieniło po tym, jak rakiety ukraińskie spadły na teren rosyjski? – Na który teren rosyjski? – dopytywał europoseł. - No na teren rosyjski spadły rakiety… – odpowiedziała. Sikorski próbował dowiedzieć się o jakim konkretnie wydarzeniu mówi gwiazda TVN. A ta odparła, że to sprzed kilku dni.

Olejnik zaliczyła wpadkę. Wszystko na oczach widzów

Radosław Sikorski nadal nie wiedział, o co chodzi. - Chodzi mi o to, że Ukraińcy chcą mieć broń dalekiego zasięgu, nie dostają jej, tylko ma ona zasięg iluś tam kilometrów – zaczęła wyjaśniać Olejnik. Co europoseł doprecyzował i powiedział, że zasięg ten to około 80 km. – A oni chcą więcej, żeby móc… – wtrąciła gospodyni "Kropki nad i". - Chociaż był niedawno atak na bazę rosyjską w Melitopolu – przerwał polityk. - No właśnie o tym mówię – rzuciła w końcu Olejnik. I w tym momencie zaliczyła wtopę: - Pani redaktor, przecież to nie jest Rosja – skwitował wyraźnie osłupiały Radosław Sikorski. Melitopol to miasto w południowo-wschodniej części Ukrainy, które leży w obwodzie zaporoskim. Faktycznie, kilka dni temu doszło do uszkodzenia ważnego most na południu Ukrainy, łączącego okupowane przez rosyjskie siły miasto Melitopol z pobliską miejscowością Kostiantyniwka.

NIŻEJ ZOBACZYCIE, JAK RPZEZ LATA ZMIENIAŁA SIĘ MONIKA OLEJNIK:

