Stanisław Kania po latach ujawnił, co mu powiedział Leonid Breżniew. Ciarki przechodzą po plecach

Nie będzie ustawy zbliżającej do KPO?

Wzmocnienie PiS przed wyborami

Z informacji „Super Expressu” wynika, że prezes PiS co najmniej dwukrotnie składał Beacie Szydło atrakcyjne propozycje powrotu do krajowej polityki. Raz proponował jej objęcie funkcji premiera za Mateusza Morawieckiego (54l.). Działo się to wtedy, gdy spiskowcy pod wodzą Jacka Sasina (53l.) usiłowali doprowadzić do odwołania premiera. Beata Szydło wówczas odmówiła. Druga propozycja dotyczyła pokierowania sztabem wyborczym PiS. Prezes już od dłuższego czasu szukał odpowiedniego kandydata na tę funkcję. Pierwotnie planował, by roboczy sztab ruszył od razu po wakacjach, by mocno wejść w kampanię. Szydło także miała odmówić.

Odmówiła dwukrotnie

Beata Szydło jednak nie potwierdza tych informacji. - Nigdy nie było takiej propozycji. Pierwszy raz słyszę o takiej propozycji – powiedziała w czwartek w Radiu Zet. Zdaniem naszych rozmówców z PiS, nie chciała zaogniać i tak napiętej sytuacji w partii. Co nie zmienia faktu, że Jarosławowi Kaczyńskiemu nadal zależy, by zaangażować byłą premier i jej ludzi w kampanię. To między innymi dlatego uczynił ostatnio Rafała Bochenka (36l.), bliskiego współpracownika Beaty Szydło rzecznikiem partii.

Opozycja szykuje piekło dla Szydło, Morawieckiego i Ziobry. Krzysztof Gawkowski się wygadał Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Sonda Jaką premier była Beata Szydło: Dobrą, doskonale sprawdzała się w swojej roli Średnią, mogła się bardziej starać Niedobrą i dobrze, że już nie jest na tym stanowisku