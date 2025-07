Sensacyjne doniesienia! SOP-owców badali na wariografie po nocnej wizycie Hołowni i Kaczyńskiego u Bielana?!

Laura Borowska | jot 9:38

Sensacyjne doniesienia! Nie milkną echa nocnego spotkania w domu Adama Bielana, w którym udział wzięli. marszałek Sejmu Szymon Hołownia i prezes PiS Jarosław Kaczyński. Teraz okazuje się, że miało dojść do badania wariografem funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa, ustaliło nieoficjalnie Radio ESKA. Dlaczego? To pokłosie doniesień, że źródłem przecieku informacji o spotkaniu do mediów miał być SOP.

i Autor: Andrzej Bęben