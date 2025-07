Polityczny sąd nad Hołownią. Tak Polacy oceniają jego nocne spotkania z Kaczyńskim!

66 proc. respondentów krytykuje marszałka Sejmu

Kilka dni po wybuchu afery, marszałek Sejmu wyznał, że były dwa spotkania z Kaczyńskim: zaraz po wyborach prezydenckich oraz tydzień temu. Szymon Hołownia twierdzi, że nie ma w tym nic zdrożnego, że on, jako marszałek Sejmu, spotyka się z opozycją. – Jak oceniasz nocne spotkanie Hołowni z liderem PiS? – zapytał o to Polaków Instytut Badań Pollster. Okazuje się, że 66 proc. respondentów ocenia je negatywnie.

Hołownia zarzeka się, że koalicja z PiS nie jest możliwa. A Czarnek przeciwnie! Zachęca Polskę 2050 do współpracy

Ujawnienie spotkań nie posłużyło Szymonowi Hołowni w ocenie opinii publicznej, a najgorsze było miejsce i pora spotkania z liderem PiS.

- Czy Szymon Hołownia rozważa koalicję z PiS? – tak brzmiało kolejne pytanie Instytutu Badań Pollster. Twierdząco odpowiedziała na nie również większość (61 proc.) respondentów. – Wyborcy poszczególnych partii, które są w sprawę zaangażowane, zainteresowane, będą zdarzenie skrajnie oceniać - pozytywnie albo negatywnie. Ale generalnie prawdopodobnie ujawnienie spotkań nie posłużyło Szymonowi Hołowni, w takiej ogólnej ocenie opinii publicznej, a najgorsze było miejsce i pora spotkania z liderem PiS. Tak rozumiem, że ludzie odebrali to jako jakieś spiski, konszachty, chociaż samo spotkane mogło wynikać z zupełnie innych powodów – tłumaczy politolog, dr Bartłomiej Biskup.

Hołownia zaszkodził obozowi rządzącemu

Podobnego zdania socjolog, prof. Henryk Domański (73 l.), który podkreśla, że najgorsza była firma spotkania Hołowni z Kaczyńskim. – Ludziom nie podoba się, że ono było właściwie tajne, niezapowiedziane i to mogłoby sugerować, że Hołownia robił coś na niekorzyść obozu rządzącego, zwłaszcza dla elektoratu obozu rządzącego. I to rzecz jasna musiało być negatywnie oceniane – dodaje prof. Domański.

- Czy Donald Tusk ma prawo czuć się zdradzony przez Szymona Hołownię? Z tą tezą zgadza się 58 proc. badanych. – To zrozumiałe, bo Hołownia zadał Tuskowi cios w plecy i zanegował jego politykę po wyborach, która zmierzała do niedoprowadzenia do Zgromadzenia Narodowego i zaprzysiężenia prezydenta – komentuje prof. Henryk Domański (73 l.).

Instytut Badań Pollster zapytał też Polaków o samą ideę spotkań marszałka Hołowni z politykami opozycji i okazuje się, że zdanie większości z nas jest diametralnie inne przedstawione w powyższych badaniach. Poinformujemy o tym wkrótce w osobnym artykule.

Sondaże Instytutu Badań Pollster powstały w dniach 8-9 lipca na próbie 1085 dorosłych Polaków.

Express Biedrzyckiej - Miłosz Motyka | 2025 07 09