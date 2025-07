Hołownia zarzeka się, że koalicja z PiS nie jest możliwa. A Czarnek przeciwnie! Zachęca Polskę 2050 do współpracy

PiS ciągnie w stronę Polski 2050

Czy szykuje nam się rozłam w Polsce 2050? Wczoraj szeregi partii opuściła Izabela Bodnar (50 l.). „Piątkowe spotkanie Szymona Hołowni z prominentnymi działaczami PiS, w tak niestosownym formacie, nie jest genezą mojej decyzji, ale w jakimś stopniu zmobilizowało mnie do jej ostatecznego podjęcia” – poinformowała posłanka w mediach społecznościowych. Wcześniej za krytykę Hołowni w sprawie jego spotkania z Kaczyńskim, został zawieszony na miesiąc w prawach członka klubu poseł Tomasz Zimoch. - Jeżeli chcecie odejść, proszę, przyjdźcie do mnie z dokumentami, kwitami, połóżcie na stole, mówiąc prosto w oczy, powiedzcie mi, że chcecie odejść… - irytował się wczoraj mocno Szymon Hołownia na sejmowej konferencji. Tymczasem swoją grę w całej sprawie toczy PiS. Politycy tej partii przyznają, że chętnie zawiązaliby sojusz z politykami Polski 2050, a nawet liczą na ich przejścia do PiS. - Zapraszamy do nas, przecież ten rząd chyli się ku upadkowi – przyznaje nam jeden z posłów PiS. A wiceprezes Przemysław Czarnek dodaje: - Z wieloma politykami Polski 2050 mam bardzo serdeczne relacje. Wielu z nich ma bardzo zbliżone poglądy do naszej partii – mówi nam Przemysław Czarnek.

Czarnek szuka koalicjantów

Przemysław Czarnek, prominentny polityk PiS, aktywnie promuje ideę koalicji z innymi partiami, by wzmocnić pozycję prawicy. W 2024 roku sugerował sojusz z częścią PO i PSL, wierząc, że obecna koalicja rządząca pod wodzą Tuska nie przetrwa kadencji. W 2025 roku ujawnił rozmowy z Konfederacją, twierdząc, że jest gotów na natychmiastową współpracę, by „pogonić” rząd. W Puławach chwalił lokalną koalicję PiS-PSL, widząc w niej szansę na szersze porozumienie. Czarnek apeluje też do Polski 2050 o „opamiętanie się” i dołączenie do „koalicji polskich spraw”.

