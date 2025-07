Posłanka Polski 2050 odchodzi z partii! Długa lista zarzutów wobec kierownictwa

Izabela Bodnar odchodzi z Polski 2050

Posłanka Izabela Bodnar zamieściła w sieci długi wpis, w którym wyjaśniła swoją decyzję. - (…) dziś złożyłam rezygnację z członkostwa w partii Polska 2050 oraz w klubie parlamentarnym. Decyzja ta, choć niełatwa, dojrzewała we mnie od dłuższego czasu. Polityka prowadzona przez liderów Polski 2050, stoi w dużej rozbieżności z wartościami jakie mi przyświecają, z jakimi szliśmy do wyborów. Opiera się ona, w moim odczuciu, na z natury błędnej strategii – czytamy we wpisie posłanki.

Zimoch mocno o Hołowni. "Minęły czasy, gdy trzeba się ślepo zgadzać z marszałkiem Sejmu"

- Główny przekaz partii, walczącej ze „zwaśnionymi obozami" i polaryzacją stawia znak równości między demokratyczną Koalicją Obywatelską a populistyczną, dewastującą demokrację w Polsce - Prawem i Sprawiedliwością. Taka narracja jest abberacją sama w sobie, gdyż z jednej strony legitymizuje nielegalne działania PiS, a z drugiej uderza w cały demokratyczny obóz, z takim trudem budowany. Próbuje tworzyć wrażenie, że to dwa pełnoprawne światy, tymczasem PiS swoją polityką deptania prawa, sam siebie wyeliminował z demokratycznego stołu negocjacyjnego. Sam siebie zepchnął do szarej strefy – tłumaczy Izabela Bodnar.

Szanowni Państwo,dziś złożyłam rezygnację z członkostwa w partii Polska 2050 oraz w klubie parlamentarnym.Decyzja ta, choć niełatwa, dojrzewała we mnie od dłuższego czasu. Polityka prowadzona przez liderów Polski 2050, stoi w dużej rozbieżności z wartościami jakie mi…— Izabela Bodnar (@BodnarIzabela) July 8, 2025

Bodnar wierzy w reaktywację koalicji

Polityczka dodaje, że nie może zaakceptować sytuacji, w której Polska 2050, będąc częścią rządzącej koalicji, podejmuje działania osłabiające jej jedność i skuteczność. - Swoje cele stawia na pierwszym planie, zamiast grać zespołowo. Taka polityka jest nie tylko krótkowzroczna, ale nieodpowiedzialna i szkodliwa dla stabilności państwa. Stoi w sprzeczności z oczekiwaniami i zaufaniem naszych wyborców, którzy 15 X zmobilizowali się jak nigdy dotąd, aby przywrócić rządy prawa w Polsce – napisała Bodnar, która wciąż wierzy, że koalicja, mimo różnic i trudnych momentów, „zreaktywuje się, wzmocni i będzie mogła do końca kadencji zrealizować wszystkie postawione przed Polską cele”.

- Piątkowe spotkanie Szymona Hołowni z prominentnymi działaczami PiS, w tak niestosownym formacie, nie jest genezą mojej decyzji, ale w jakimś stopniu zmobilizowało mnie do jej ostatecznego podjęcia. Moich wyborców pragnę głęboko zapewnić, że poglądów nie zmieniam, niezmiennie będę wspierać wszystkie dobre rozwiązania dla Polski, w oparciu o wartości demokratyczne, wolnościowe, będę nadal walczyć o silną gospodarkę, sprawy przedsiębiorców, czyste środowisko, prawa kobiet czy osób wykluczanych – napisała posłanka.

Podziękowania za lata współpracy

Izabela Bodnar planuje teraz pracować jako posłanka niezrzeszona i w ścisłej współpracy z Koalicją 15 X, kontynuować projekty, które prowadziła. - Szymonowi Hołowni oraz Koleżankom i Kolegom z Polski 2050 pragnę bardzo podziękować za ostatnie lata współpracy, projekty realizowane z pasją, w dobrej atmosferze i nadziei na lepszą Polskę. Wiem, że Wy też o tym marzycie, ale różni nas strategia dochodzenia do tego celu. Jesteście świetną Drużyną, ale teraz trzeba zagrać najważniejszy dla Polski mecz w szerszym składzie. Tylko tak możemy go wygrać! - tymi słowami kończy się wpis posłanki w mediach społecznościowych.

Express Biedrzyckiej - Sylwia Gregorczyk-Abram | 2025 07 07 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.