Senator Karczewski napadnięty w czasie zakupów

Stanisław Karczewski doniósł, że został brutalnie zaatakowany, gdy robił świąteczne zakupy. O nieprzyjemnej sytuacji powiadomił na Twitterze, relacjonując to wydarzenie: - Skala agresji i nienawiści, którą sieje D. Tusk i PO jest ogromna. Podczas świątecznych zakupów zostałem napadnięty, wulgarnie wyzwany, uderzony i przewrócony. Agresywny napastnik wyrwał mi telefon i rzucił na podłogę. Bojówki Tuska posuwają się do najgorszych czynów. Wiadomo, że napastnik zaczepił go w sklepie: - Niestety, to się zdarza sporadycznie, ale po raz pierwszy została złamana moja nienaruszalność cielesna. Zostałem uderzony, wyrwano mi telefon, telefon jest uszkodzony - opowiadał senator z żalem w rozmowie z PAP. Na całe to zajście, a przede wszystkim wmieszanie przez Karczewskiego do sprawy napadu Donalda Tuska, odniósł się jeden z samorządowców, który był popierany przez KO w ostatnich wyborach samorządowych, prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski: - Takie oskarżenia to hańba. Wasza szczujnia spowodowała spiralę nienawiści, a prawdziwą ofiarą został Paweł Adamowicz i jego rodzina - skomentował ostro.

Policja zatrzymała podejrzanego o napad na Stanisława Karczewskiego

W czwartek (15 grudnia) wieczorem MSWiA podało, że podejrzany o napaść na senatora Karczewskiego mężczyzna został zatrzymany: - W związku z dzisiejszą napaścią na marszałka Stanisława Karczewskiego policja zatrzymała podejrzanego o atak mężczyznę. Trwają czynności wyjaśniające - zakomunikowano na Twitterze.

