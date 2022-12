Stanisław Karczewski zaatakowany w czasie zakupów! "Zostałem napadnięty, wulgarnie wyzwany, uderzony i przewrócony"

Stanisław Karczewski został zaatakowany, gdy wybrał się na świąteczne zakupy! O skandalicznym zdarzeniu polityk PiS powiadomił na Twitterze. Jak napisał zaatakował go agresywny napastnik, który go zwyzywał, uderzył, a na dodatek wyrwał mu komórkę i walnął nią o podłogę: - Skala agresji i nienawiści, którą sieje D. Tusk i PO jest ogromna. Podczas świątecznych zakupów zostałem napadnięty, wulgarnie wyzwany, uderzony i przewrócony. Agresywny napastnik wyrwał mi telefon i rzucił na podłogę. Bojówki Tuska posuwają się do najgorszych czynów - napisał Karczewski. W rozmowie z PAP senator Stanisław Karczewski przyznał, że do takiej sytuacji doszło po raz pierwszy: - Niestety, to się zdarza sporadycznie, ale po raz pierwszy została złamana moja nienaruszalność cielesna. Zostałem uderzony, wyrwano mi telefon, telefon jest uszkodzony - opowiedział polityk. Karczewski jest przekonany, że atak miał podłoże polityczne. Co więcej, Karczewski zdradził, że wulgarne słowa padały nie tylko pod jego adresem, ale też pod adresem prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego.

Senator PiS krótko: Zaatakował mnie, bo jestem z PiS

Karczewski uważa, że został zaatakowany, bo jest z Prawa i Sprawiedliwości, tylko i wyłącznie: - Człowiek nie zaatakował mnie, bo mu się nie podobała moja fryzura, tylko zaatakował mnie, bo jestem z PiS. My się czujemy po prostu zaszczuci. To już nie jest nienawiść, to jest szczucie. Jeżeli słyszę od Donalda Tuska, który mówi, że przyjdą silni ludzie i wyprowadzą prezesa NBP, to wyzwala się w ten sposób najgorsze zachowania, najgorsze reakcje. To jest groźne- ocenił wprost w rozmowie z PAP. Na szczęście politykowi nic się nie stało, ale sprawa trafiła na policję. Karczewski ma nadzieję, że napastnik poniesie karę, a całe wydarzenie miało miejsce w sklepie z monitoringiem.

