Agata Duda zachwyciła na spotkaniu opłatkowym! „To był rok wytężonej pracy”

Agata Duda chętnie wspiera działalność Inspekcji Transportu Drogowego. W tym roku razem z mężem prezydentem Andrzejem Dudą objęli Honorowy Patronat nad obchodami 20-lecia działalności kontrolnej Inspekcji Transportu Drogowego, a 15 grudnia pierwsza dama pojawiła się na spotkaniu opłatkowym. - To był rok wytężonej pracy. Chcę serdecznie podziękować za zaproszenie do projektów edukacyjnych, które są mi bardzo bliskie z racji zawodu, ale także dlatego, że mają realny wpływ na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym – mówiła. Agata Duda jak zwykle zachwycała swoją stylizacją: szare spodnie i bluzka, do tego długa marynarka w jasnym kolorze i pasujące, ciemne buty sprawiły, że wyglądała skromnie, a jednocześnie bardzo elegancko

. - Czas przedświąteczny to szczególny czas w roku. Chyba jedyny taki, kiedy szukamy bliskości i tego, aby spędzać ten czas nie tylko z rodziną, ale też z przyjaciółmi i znajomymi. Dlatego, że jestem z Państwem związana przez różne akcje i projekty, tym bardziej się cieszę, że możemy złożyć sobie życzenia świąteczne i noworoczne - powiedziała podczas spotkania. Gratulowała i dziękowała także za 20 lat działalności. Głos zabrał także Główny Inspektor Transportu Drogowego Alvin Gajadhur. - Jesteśmy zaszczyceni Pani obecnością na dzisiejszym spotkaniu, w tym wyjątkowym okresie przedświątecznym. Chciałbym podziękować Pani Prezydentowej za zaangażowanie w działania Inspekcji, związane z bezpieczeństwem ruchu drogowego. Za wiele wspólnych akcji edukacyjnych dla dzieci prowadzonych czy to w szkołach czy zdalnie, a także dla dzieci z zagranicy. Niedawno rozpoczęliśmy też nowy cykl „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym dla każdego” skierowany do seniorów. Bardzo dziękuję za udział w naszych projektach – mówił.

