Jarosław Szymczyk

Wystrzał z wojskowej broni w komendzie

Granatnik RGW-90. To z niego strzelił komendant policji w swoim gabinecie?

Adam Brzozowski 11:00

14 grudnia 2022 r. w gabinecie szefa polskiej policji, gen. Jarosława Szymczyka doszło do wystrzału z granatnika. Według nieoficjalnych informacji, komendant wystrzelił z broni, którą otrzymał w prezencie od służb ukraińskich. Prawdopodobnie chodzi o ręczny granatnik przeciwpancerny RGW-90. Wiemy, co to za broń i do czego służby.