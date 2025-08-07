Lech Wałęsa rusza za ocean! 28 spotkań w USA i Kanadzie

Beata Lekszycka
Beata Lekszycka
Marta Kowalska
2025-08-07

Lech Wałęsa szykuje się na wyjątkowe tournée po Stanach Zjednoczonych i Kanadzie, gdzie od 31 sierpnia do 30 października 2025 r. wygłosi serię wykładów. Choć bilety są kosztowne, zainteresowanie jest spore. Trasa rozpocznie się w Los Angeles, a kolejne przystanki obejmą m.in. Nowy Jork, Waszyngton i kilka kanadyjskich aglomeracji.

  • Lech Wałęsa, mimo problemów zdrowotnych, wyrusza w dwumiesięczną trasę wykładową po USA i Kanadzie.
  • Wydarzenia upamiętnią 45. rocznicę powstania Solidarności, a bilety VIP kosztują prawie 3000 zł.
  • Ile Wałęsa może zarobić na tej intensywnej trasie i co dokładnie będzie tematem jego wykładów?

Lech Wałęsa wyrusza na dwumiesięczną trasę wykładową

Przed Lechem Wałęsą, legendarnym przywódcą „Solidarności” i byłym prezydentem RP, wyjątkowe wyzwanie. W wieku 81 lat, tuż po operacji barku, planuje intensywną podróż z wykładami obejmującą 28 spotkań w największych miastach USA i Kanady.

Trasa rozpocznie się 31 sierpnia w Los Angeles, a zakończy dokładnie dwa miesiące później. W planie są wystąpienia m.in. w Nowym Jorku, Waszyngtonie oraz kilku kanadyjskich metropoliach. Wydarzenie będzie także upamiętnieniem 45. rocznicy powstania Solidarności i Dnia Solidarności i Wolności.

Bilety na spotkania z noblistą sięgają niemal 3000 zł

Koszty uczestnictwa w wydarzeniach są zróżnicowane. Podstawowe wejściówki zaczynają się od 99 dolarów (ok. 363 zł). Osoby zainteresowane bardziej ekskluzywnym doświadczeniem mogą liczyć na:

 * 199 dolarów (ok. 731 zł) – miejsca w preferowanej strefie i sesja autografów,

* 795 dolarów (ok. 2921 zł) – udział w zamkniętym spotkaniu VIP z prezydentem, sesją pytań i wspólnym zdjęciem.

Za całą inicjatywą stoi Grzegorz Popławski, przedsiębiorca z Trójmiasta, znany z organizacji wydarzeń z udziałem międzynarodowych autorytetów, takich jak egiptolog Zahi Hawass - pisze "Fakt".

Zdrowie Wałęsy w centrum uwagi

Choć entuzjazm wokół trasy jest duży, niepokój budzi stan zdrowia Wałęsy. Na początku lipca były prezydent przeszedł operację barku i wciąż porusza się z temblakiem.

"Mamy nadzieję, że zdrowie pana prezydenta pozwoli na ten wyjazd "— skomentował krótko  w rozmowie z "Faktem" Marek Kaczmar, najbliższy współpracownik noblisty.

Sam zainteresowany nie ukrywa trudności: — Miałem ścięgna pourywane, no źle było z tym barkiem, tragicznie. (...) Strasznie boli, nie można wytrzymać z bólu teraz — wyznał w rozmowie z „Super Expressem”.

Wykłady Wałęsy – o przyszłości świata i sile wspólnoty

W czasie spotkań Wałęsa poruszy tematy pokoju, przywództwa i zagrożeń dla demokracji. Publiczność usłyszy refleksje o walce, która doprowadziła do przemian w Polsce, i przesłanie o potrzebie jedności w obliczu globalnych wyzwań.

"Posłuchaj jego historii o buncie, odporności i przywództwie – historii, które dowodzą, że zmiana jest możliwa, gdy ludzie działają razem" — czytamy w materiałach promujących tournée.

Organizatorzy podkreślają, że celem jest nie tylko przypomnienie przeszłości, ale też wskazanie dróg na przyszłość w świecie, gdzie „globalizacja zbliża nas do siebie, jednocześnie uwydatniając różnice”.

Ile Lech Wałęsa może zarobić w USA? Powalająca kwota

W 2022 roku Wałęsa był w USA, miał m.in. spotkania m.in. z Polonią. Na pytanie o zarobki  w czasie  kilkunastodniowej pracy za oceanem, Lech Wałęsa nie podał konkretnej sumy, jednak z jego wypowiedzi  dla naszej gazety wynikało, że honorarium było wysokie: — Ile konkretnie dostałem za wizytę w USA, to nie powiem, bo to tajemnica handlowa, ale dostałem większą kwotę niż pan rzucił w naszej rozmowie (200 tys. zł – przyp. red.). 200 tys. zł to kościelnemu… Panie, za tyle dni pracy w Stanach?! I to takiej ciężkiej! — mówi noblista.

