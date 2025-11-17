Piotr Müller szczerze o polityce aresztowań za rządów PiS: Nie była w 100 proc. prawidłowa

Piotr Müller w rozmowie z TVN24 odniósł się do sprawy Zbigniewa Ziobry, wobec którego Prokuratura Krajowa wystąpiła o tymczasowy areszt i zapowiedziała 26 zarzutów, m.in. związanych z Funduszem Sprawiedliwości.

Müller przyznał, że polityka aresztowań za rządów PiS nie była idealna, ale skrytykował również obecne działania prokuratury.

Zaznaczył, że przepisy pozwalały na finansowanie różnych instytucji z Funduszu, a stan zdrowia Ziobry może być istotną okolicznością w sprawie.

Europoseł PiS o ucieczce Ziobry z kraju

Były rzecznik PiS Piotr Müller był gościem „Rozmowy Piaseckiego” w TVN24, gdzie został zapytany o wydarzenia dotyczące byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Prokuratura Krajowa zamierza postawić mu 26 zarzutów dotyczących m.in. nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Prokurator wystąpił do sądu o tymczasowy areszt dla polityka PiS. Ziobro wyjechał zaś do Budapesztu, skąd informuje, że w Polsce nie może liczyć na sprawiedliwy proces. - Rozumiem też, że pewną okolicznością dodatkową jest stan zdrowotny Zbigniewa Ziobry. I po pierwsze, to jest najważniejszy argument, chęć aresztowania go. Gdyby nie było wniosku o aresztowanie, to byłaby zupełnie inna sytuacja, ale ten wniosek jest – stwierdził Piotr Müller.

"Aresztowania zbyt szeroko prowadzone"

Europoseł PiS odważył się też na przyznanie, że za rząd PiS nie wszystko przebiegało prawidłowo. - Czy uważam, że za naszych czasów polityka dotycząca aresztowań była w stu procentach prawidłowa i czy powinna być tak szeroko prowadzona? Pewnie nie. Uważam, że powinna być prowadzona może nieco inaczej. Natomiast to nie zmienia faktu, że dzisiaj też uważam, że to, co w tej chwili robią, jest po prostu złe – stwierdził Piotr Müller.Według europosła politycy Suwerennej Polski zatrudnieni w resorcie sprawiedliwości mogli wydawać środki z Funduszu Sprawiedliwości na wiele celów. - Przepisy prawa powszechnie obowiązującego pozwalały na podejmowanie decyzji dotyczących finansowania OSP, kół gospodyń, wiejskich, szpitali i tak dalej – stwierdził Müller

