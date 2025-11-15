Aż 60,9% Polaków negatywnie ocenia pobyt Zbigniewa Ziobry na Węgrzech podczas głosowania nad jego immunitetem, co pokazuje silne społeczne niezadowolenie.

Prokuratura dąży do tymczasowego aresztowania Ziobry na 3 miesiące, wskazując na obawę ukrywania się, matactwa oraz groźbę wysokiej kary do 25 lat więzienia.

Mimo choroby nowotworowej Ziobry, prokuratura uważa, że jego stan zdrowia pozwala na udział w czynnościach procesowych, a decyzja o aresztowaniu będzie uzależniona od oceny lekarza.

Kobiety (62,1%) są bardziej krytyczne wobec działań Ziobry niż mężczyźni (59,6%), co sugeruje różnice w postrzeganiu polityki i prawa.

Negatywna ocena przeważa

Sondaż przeprowadzony przez SW Research na zlecenie "Rzeczpospolitej" zadał respondentom pytanie o ocenę "zachowania Zbigniewa Ziobry, który przebywał na Węgrzech w czasie, gdy Sejm decydował o jego immunitecie". Wyniki są jednoznaczne: aż 60,9 proc. badanych wyraziło się negatywnie o jego działaniach. Zaledwie 17,4 proc. respondentów ma zdanie pozytywne, a 15,7 proc. ankietowanych nie ma wyrobionej opinii w tej kwestii. Co ciekawe, 6,1 proc. uczestników sondażu przyznało, że nie wie nic o sprawie. Te liczby pokazują, jak silne emocje budzi postać byłego ministra i jak uważnie śledzona jest jego sytuacja prawna.

Analiza wyników sondażu ze względu na płeć ujawnia pewne różnice w ocenie działań Zbigniewa Ziobry. Okazuje się, że kobiety są bardziej krytyczne wobec jego pobytu na Węgrzech. Aż 62,1 proc. kobiet oceniło działania Ziobry negatywnie, podczas gdy wśród mężczyzn odsetek ten wyniósł 59,6 proc. Pozytywnie na ten temat wypowiedziało się natomiast 14,4 proc. kobiet i 20,6 proc. mężczyzn. Te różnice mogą wynikać z odmiennych perspektyw i priorytetów, jakie kobiety i mężczyźni przypisują kwestiom związanym z polityką i prawem.

Prokuratura dąży do aresztowania

Rzecznik Prokuratury Krajowej, Przemysław Nowak, poinformował, że prokurator prowadzący sprawę wskazał trzy przesłanki, które uzasadniają wniosek o tymczasowe aresztowanie Zbigniewa Ziobry na okres trzech miesięcy. Pierwszą z nich jest obawa ukrywania się lub ucieczki, argumentowana tym, że Zbigniew Ziobro nie posiada w Polsce stałego miejsca zamieszkania i przebywa na Węgrzech, gdzie również nie mieszka na stałe. Druga przesłanka to obawa matactwa, uzasadniona groźbami zawartymi w wypowiedziach medialnych Ziobry oraz faktem, że jednym z zarzutów wobec niego jest kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą. Trzecią przesłanką jest groźba wysokiej kary, która grozi za zarzucane Zbigniewowi Ziobrze czyny – w przypadku niektórych zarzutów to nawet 25 lat pozbawienia wolności.

Przemysław Nowak zapewnił, że jeśli stan zdrowia Zbigniewa Ziobry, który choruje na nowotwór, nie pozwoli na pozbawienie go wolności, prokuratura odstąpi od tymczasowego aresztu. Dodał jednak, że na razie z materiału dowodowego wynika, iż stan podejrzanego jest dobry i może on brać udział w czynnościach procesowych. Rzecznik Prokuratury Krajowej podkreślił, że jeśli Zbigniew Ziobro zostanie zatrzymany, to w pierwszej kolejności trafi do lekarza, który oceni stan jego zdrowia. Jeśli lekarz zdecyduje, że były minister sprawiedliwości nie może zostać izolowany, to zostanie natychmiast zwolniony.

Co dalej ze sprawą Ziobry?

Sytuacja Zbigniewa Ziobry jest dynamiczna i budzi wiele emocji. Z jednej strony mamy negatywną ocenę społeczną jego działań, z drugiej – determinację prokuratury, by postawić go przed sądem. Kluczowe będą decyzje lekarzy dotyczące jego stanu zdrowia, które zadecydują o ewentualnym aresztowaniu. Niezależnie od tego, jak potoczą się losy byłego ministra, sprawa ta na pewno pozostawi trwały ślad w polskiej polityce i wymiarze sprawiedliwości. Wyniki sondażu, ujawnione 15 listopada, bez podania liczby uczestników, stanowią ważny element tej układanki, pokazując, jak głęboko zakorzeniona jest nieufność społeczeństwa wobec działań polityków.