Ziobro odezwał się z Budapesztu: „Przestępcom należy stawiać opór, a nie im ulegać”

Ziobro: Powstępowałem zgodnie z prawem

Były minister sprawiedliwości przebywa na Węgrzech od początku listopada, gdy Sejm rozpatrywał odebranie mu immunitetu. Prokuratura chce go aresztować na trzy miesiące i przesłuchać w związku z 26 zarzutami, głównie dotyczącymi nieprawidłowości przy Funduszu Sprawiedliwości, w tym kierowania zorganizowaną grupą przestępczą i defraudacji środków publicznych.

Dziś w serwisie X pojawił się nowy komentarz Zbigniewa Ziobry. - Zawsze działałem zgodnie z prawem. Wszystkie decyzje dotyczące Funduszu Sprawiedliwości miały oparcie w ustawach. Dziś u steru władzy w Polsce są przestępcy. Wniosek o mój areszt to czysta zemsta Tuska za śledztwa ujawniające gigantyczne złodziejstwo w jego otoczeniu - od Nowaka, przez Giertycha i Grodzkiego, po Gawłowskiego – napisał polityk przebywający w Budapeszcie.

"Tusk już ogłosił wyrok"

- To także odwet za postępowania dotyczące podejrzeń korupcji jego samego. Zanim moje akta ruszyły z prokuratury, Tusk już ogłosił „wyrok”. Publicznie napisał, że zostanę aresztowany. Wiedział to wcześniej niż sprawa trafiła do sądu. W normalnym państwie to niemożliwe. W autorytarnych, jak Białoruś, aż za dobrze znane. Tusk i jego szajka, gwałcąc prawo, przejęli prokuraturę. Potem, łamiąc ustawy, opanowali władzę w sądach. Na końcu zlikwidowali losowy przydział sędziów. Wszystko po to, by mieć pełną kontrolę nad tym, kogo i na jak długo się „wsadzi” za kraty – uważa polityk PiS.

- Nie uznają też wyroków Sądu Najwyższego, gdy im nie pasują, ani Trybunału Konstytucyjnego, który sparaliżowali. Prawu zawsze się podporządkowuję. Ale mafijne działania Tuska to nie są rządy prawa. Przestępcom należy stawiać opór, a nie im ulegać. Tusk, aresztując mnie, chciałby zamknąć mi usta i miesiącami odwracać uwagę od swych nieudolnych rządów. Jak ostatnio, gdy wyszło, że chorzy na raka umierają, bo rząd blokuje pieniądze na onkologię. Groźby oraz nagonka nie przyniosą efektu. Już niedługo rozliczymy tę przestępczą grupę, trzymającą dziś władzę. Zrobimy to stanowczo, ale zgodnie z prawem – tymi słowami Zbigniew Ziobry zakończył długi wpis.

