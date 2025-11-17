Czarzasty pod presją. Pada nazwisko i pilna prośba Kwaśniewskiego

Sejmowe kuluary aż huczą. Według informacji ujawnionych przez Onet, jeśli Włodzimierz Czarzasty zostanie nowym marszałkiem Sejmu, do fotela szefa Kancelarii Sejmu może trafić Marek Siwiec, wieloletni współpracownik Aleksandra Kwaśniewskiego. W tle pojawia się sugestia, że nominacja miałaby być „osobistą prośbą byłego prezydenta”, a sama układanka kadrowa wciąż jest otwarta.

Czarzasty walczy o większość. Głosowanie już 18 listopada

18 listopada posłowie zdecydują, czy Włodzimierz Czarzasty przejmie fotel marszałka Sejmu. Choć polityk Nowej Lewicy uchodził za pewnego kandydata, Onet informuje, że wciąż brakuje całkowitej pewności, a rozmowy koalicyjne trwają do ostatniej chwili. Dopiero po wyborze marszałka rozstrzygnie się kwestia obsady stanowiska szefa Kancelarii Sejmu, kluczowego urzędu administracyjnego parlamentu.

W kuluarach od kilku dni krąży nazwisko Marka Siwca, byłego europosła i jednego z najbliższych współpracowników Kwaśniewskiego z czasów jego prezydentury. To plotka, która natychmiast rozpaliła sejmowe środowisko.

Czy to prośba byłego prezydenta? „Byłbym zdziwiony, gdyby Czarzasty już dzielił stołki”

Jeden z polityków Nowej Lewicy, cytowany przez Onet, przyznaje, że jeśli Siwiec rzeczywiście znalazłby się w orbicie kandydatów, mogłoby to oznaczać osobistą interwencję Aleksandra Kwaśniewskiego.

„Gdyby tak było, to oznaczałoby, iż była to osobista prośba Aleksandra Kwaśniewskiego” – mówi informator.„Byłbym natomiast zdziwiony, gdyby Czarzasty już teraz dzielił skórę na niedźwiedziu” – dodaje.

Według rozmówców portalu, Czarzasty ma również młodszych współpracowników, których doświadczenie i dynamika mogłyby predestynować ich do kierowania Kancelarią Sejmu.

Inne nazwiska na stole. Machalica i Zdyra w grze. W kuluarowej układance przewijają się również inne osoby. Najczęściej wskazuje się:

  • Bartosza Machalicę (40 lat) – współzałożyciela Centrum im. Ignacego Daszyńskiego, członka Kolegium IPN i jednego z ekspertów zaplecza Lewicy,
  • Magdę Zdyrę (38 lat) – obecną wiceszefową Kancelarii Senatu, wcześniej doradczynię w gabinecie wicemarszałka, gdy tę funkcję pełnił właśnie Czarzasty.

To dwa nazwiska, które mają dziś największe poparcie w środowisku Lewicy i w naturalny sposób mogłyby kontynuować polityczny i organizacyjny kierunek obecnego kierownictwa.

Tymczasowe kierownictwo? Ludzie Hołowni nadal trzymają ster

Jak podaje Onet, niezależnie od ostatecznej decyzji marszałka-electa, formalną kontrolę nad Kancelarią Sejmu podczas najbliższego posiedzenia mają utrzymać współpracownicy Szymona Hołowni. Ma to wynikać z wcześniejszych ustaleń pomiędzy liderem Polski 2050 a Czarzastym, którzy w ostatnich dniach mieli dogrywać szczegóły politycznej współpracy.

Oznacza to, że nawet jeśli Czarzasty zostanie marszałkiem, a nowy szef KS zostanie wyłoniony, w pierwszych dniach funkcjonowania Sejmu kluczowe obowiązki nadal wykonywać będą ludzie obecnego marszałka, co może mieć wpływ na tempo i sposób przejmowania władzy administracyjnej.

Co dalej? Wszystko zależy od głosowania

Na ostateczne rozstrzygnięcia trzeba poczekać do 18 listopada. Dopiero wtedy okaże się, czy Czarzasty obejmie fotel marszałka Sejmu, a jeśli tak, czy zdecyduje się spełnić rzekomą prośbę Aleksandra Kwaśniewskiego, czy może postawić na młodsze kadry Lewicy. Gra o Kancelarię Sejmu dopiero się zaczyna, a wynik tego starcia może przełożyć się na realne wpływy polityczne w najbliższych latach.

