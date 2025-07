Wałęsa lamentuje! "Strasznie brudzą mi życiorys". W tle wspomina o Cenckiewiczu

Lech Wałęsa wyraża głębokie rozgoryczenie z powodu "brudzenia" jego życiorysu.

Były prezydent wspomina o Sławomirze Cenckiewiczu, sugerując jego wpływ na negatywne narrację o sobie.

Wałęsa podkreśla swoje historyczne zasługi, czując się niesprawiedliwie atakowany.

Kto stoi za atakami na Lecha Wałęsę i jakie są jego dalsze kroki? Były prezydent się zastanawia.

Lech Wałęsa postanowił przejrzeć to, co na jego temat pojawia się w sieci. Były prezydent co prawda już nieraz się temu przyglądał, ale teraz zrobił to bardziej starannie, na co pozwolił mu fakt, że jako kontuzjowany ma więcej czasu. Niedawno polityk przeszedł zabieg ręki. Więcej wolne sprawiło, że Wałęsa sprawdził, co o nim piszą. Niestety, natknął się na niepochlebne opinie:

Nie do wiary, kontuzjowany mając trochę wolnego czasu PRZEJRZAŁEM Internet. Strasznie brudzą mi życiorys. Powstaje masę obrzydliwej produkcji. Właściwie można zauważyć że prawie cała ta barbarzyńska produkcja wywodzi się z dzieł wyprodukowanych przez Centkiewicza. Przysięgam wszystko co obrzydliwego wytworzył Centkiewicz do mojego życiorysu jest wymyślonym kłamstwem, co można punkt po punkcie po kolei udowodnić - zaczął wpis na ten temat Lech Wałęsa.

Legendarny lider Solidarności przede wszystkim chce, by to prawda wyszła na jaw, aby ludzie wiedzieli, jak to faktycznie w jego życiu było. W swoim wpisie Wałęsa stwierdził, że do tej pory myślał, iż wszystkie "brudne" sprawy na jego temat to robota właśnie Sławomira Cenckiewicza (Wałęsa nazywa go Centkiewiczem, przyp. red.). Jednak teraz polityk stwierdził, że zgodnie z prawdą musi przeprosić znanego historyka, bo w grę wchodzą służb PRL:

Tym co to produkują proponuję na ten sam temat - ale prawdę! jest naprawdę ciekawsza, natomiast wytworzone obrzydliwe kłamstwa dopiero są ciekawe i bujne. Prawda nakazuje mi przeprosić Centkiewicza. Otóż do niedawna obciążałem Centkiewicza, że to On wymyślił te wszystkie obrzydliwe kłamstwa wpisując w mój życiorys w swoich dziełach . Zgłaszają się świadkowie prawdy. Do walki z przeciwnikami komuniści potworzyli zespoły antykryzysowe Kiszczak je aktualizował do walki z Solidarnością i do WYELIMINOWANIA mnie. Metody walki stosowali perfidne, ale dość skuteczne. Kilka sposobów ich walki udało się rozszyfrować i znaleźć świadków. Do walki opracowano, przygotowano mój brudny życiorys, a specjalna grupa ludzi propagowała go przez włączanie się do wszelkich dyskusji udając moich znajomych, sąsiadów, przyjaciół z pracy szczególnie polowano na wycieczki z Gdańska. Zaczynali tak, a Wy z Gdańska pozdrówcie mojego kiedyś sąsiada Wałęsę .W taki sposób spokojnie promowali mój brudny życiorys, a w szczegółach wszystko to opisał w swoich dziełach Centkiewicz . Pytanie jest czy wiedział o tej kombinacji!? - zastanawia się Wałęsa.

W swoim wpisie Wałęsa odniósł się też do sprawy alkoholu w czasie internowania. Jak napisał wyjaśnia się też to, kto pobierał na jego konto alkohol. - Sprawcy internowania zasugerowali ochronie by częstowali mnie też alkoholem z zamysłem że mnie uzależnią i złamią. Sprytna ochrona wykorzystywała to by po zapytaniu mnie czy mogą pobrać alkohol. Zastanawiałem się wtedy dlaczego mnie pytają. Dziś jest jasne meldowali że mnie uzależniają. Czeka na zgłoszenia świadków tych i podobnych zdarzeń, także reżyserów tych paszkwili o mnie i na zajęcie się tymi ciekawszymi ale prawdziwymi faktami. LW - podsumował Wałęsa.

