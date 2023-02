i Autor: AP Photo Joe Biden

Joe Biden w Polsce będzie od 21 do 22 lutego. Prezydent USA pierwotnie miał przylecieć do Polski 20 lutego, ale kilka dni temu Biały Dom i Kancelaria Prezydenta RP podały, że amerykański prezydent zmienił plany. Już wiadomo, co było powodem. 20 lutego Joe Biden był w Ukrainie. Ze względów bezpieczeństwa wizyta Bidena w Kijowie była do końca pilnie strzeżoną tajemnicą. Teraz prezydent USA jest już jednak w drodze do Polski. Joe Biden w Polsce wygłosi ważne przemówienie. Jak będzie przebiegała wizyta Bidena w Polsce? Śledźcie relację na żywo na polityka. se.pl.