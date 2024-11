Zaskakujące słowa Leszka Millera o Donaldzie Trumpie: „Jeżeli zaprowadzi pokój na Ukrainie zasłuży na Nobla”

Teraz zmieni się przede wszystkim Ameryka, ale zmienią się też relacje między Ameryką i światem. Jeżeli uda mu się doprowadzić do pokoju na Ukrainie to będzie to jego wielki sukces. Myślę, że to jest jego cel. Często polscy politycy mówią, że Trump okryje się śmiesznością jak pozwoli na to, żeby Rosja wygrała, a Ukraina przegrała. To nie o to chodzi. Trump patrzy na to, czy uda mu się zaprowadzić pokój i czy będzie miał szansę na pokojową Nagrodę Nobla - mówi Leszek Miller w "Sednie Sprawy"