Polacy wskazują premierowi, kogo ma wyrzucić z rządu: "Do wymiany Hennig-Kloska", "Denerwuje mnie Nowacka"

Tusk zapowiada nowe otwarcie

Donald Tusk wspomniał o potrzebie „odchudzenia” rządu i zmian strukturalnych już w trakcie exposé w Sejmie 12 grudnia 2023 roku. Skończyło się na słowach bo liczba ministrów i przede wszystkim wiceministrów była większa niż w ostatnich latach rządów PiS. Pół roku temu premier oświadczył, że zmiany zostaną przeprowadzone po wyborach. Doprecyzował swoje słowa podczas ostatniego przemówienia w Sejmie. - Jeszcze w lipcu ogłosimy to nowe otwarcie po rekonstrukcji rządu. Nie mówię tutaj o zmianie nazwisk, ale przede wszystkim o zmianie struktury rządu – zapowiadał z mównicy.

- Moim zdaniem minister Klimatu i Środowiska, pani Paulina Hening-Kloska powinna zostac zastąpiiona kimś bardziej kompetentnym – mówi nam Teresa Bagilc (72 l.) emerytka z Białegostoku i nie jest w te opinii odosobniona.

Z kolei Dominika (32 l.) i Kamil (27 l.) Świątek rolnicy spod Białegostoku wskazują na szefa resortu rolnictwa. - Postrzegamy go jako ministra, który nie istnieje. Przecież nie chcemy sprzedawać truskawek tylko dla bogaczy – mówią rozżaleni gospodarze.

Nasi czytelnicy wskazują jeszcze min. na Barbarę Nowacką (50 l.), Katarzynę Kotulę (48 l.), czy wicepremiera Krzysztofa Gawkowskiego (45 l.).

- Aktualne są plany powołania potężnego resortu skupiającego sprawy gospodarki, a niektóre rozwiązania wrócą do tych z czasów PiS, jak połączenie nauki i edukacji, czy podczepienie sportu np. do kultury – mówi nam polityk z obozu rządzącego.

Koalicjanci będą musieli oddać część swoich wpływów

Na ciekawą sprawę zwraca uwagę wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski. - Powinno być tak, że jeżeli minister z PSL bierze odpowiedzialność za jakiś obszar no to ma także prawo dobierać sobie współpracowników, czyli sekretarzy i podsekretarzy stanu, którzy będą realizowali jego politykę w tym resorcie. Bardzo mnie denerwowało kiedy widziałem jak niektórzy ministrowie szarpią się ze swoimi zastępcami, a ci zastępcy mieli dosyć mocne umocowania w kierownictwie swojej partii i to po prostu często buksowało – mówi ludowiec.

Jednak żeby pozbyć się tego typu koalicyjnych tarć w przyszłości trzeba będzie przejść przez trudny proces targów o nowy skład rządu. - Mamy rząd multikoalicyjny. Rekonstrukcja oznacza więc, że poszczególne ugrupowani będą musiały oddać część swoich wpływów, a władzę oczywiście oddaje się trudno – nie ma wątpliwości politolog profesor Olgierd Annusewicz (49 l.).

Ekspert dodaje, że premier powinien też od razu wziąć pod uwagę nie tylko organizacyjny, ale też komunikacyjny potencjał kandydatów do rządu. - Wymiana ministra to dobry pomysł na uzyskanie efektu świeżego startu, ale sama zmiana nie pomoże jeżeli każdy nie będzie umiał i chciał komunikować swoich działań przez następne lata – twierdzi ekspert.

Adam (61 l.), pracownik naukowy: Wszyscy mi przeszkadzają ! Chodzi o to, że polscy politycy po prostu nie mają jaj. Oni wszyscy, oprócz „załatwiania swoich interesów”, powinni zająć się też prawdziwym rządzeniem krajem ! Ja to bym najchętniej głosował na Piłsudskiego albo chociaż Napoleona. Teresa Bagilc (72 l.) emerytka: Moim zdaniem minister Klimatu i Środowiska, pani Paulina Hening-Kloska powinna zostać zastąpiiona kimś bardziej kompetentnym lub pracowitym. Mam 9 wnuków, dlatego bardzo martwi mnie klimat, w jakim przyjdzie im żyć. Tu nie ma czasu na czcze gadanie. Potrzebny jest ktoś, kto od razu bierze się do roboty!

Dominika (32 l.) i Kamil (27 l.) Świątek, rolnicy: Do wymiany jest minister rolnictwa Siekierski. Nie obarczamy go winą za gradobicia i susze, ale widząc co się dzieje, powinien reagować i zaproponować jakąś pomoc. Postrzegamy jako ministra, ktory nie istnieje. Przecież nie chcemy sprzedawać truskawek tylko dla bogaczy. Renata Ramza (43 l.): Najlepiej wymienić cały rząd, ale najbardziej zdenerwowała mnie minister edukacji, Barbara Nowacka. Lepiej by było, żeby nic nie robiła jak e koledzy w rządzie, niestety ona coś robi, ale same złe rzeczy. Usuwanie krzyży z klas, rugowanie religii ze szkół - tego jej nie mogę darować. Kim będziemy, jeśli nasze dzieci stracą wartości, które powinny wyznawać?

Dariusz Rzewuski (55 l.) niepełnosprawny: Jestem za tym, by Tusk wymienił ministra cyfryzacji, Krzysztofa Gawkowskiego. Uważam, że w przestrzeni publicznej jest za mało informacji jak Polacy mają się zabezpieczać przed atakami hakerów i jak zapobiegać wyłudzeniom pieniędzy z banków. To jest duży problem, bo coraz częściej słyszy się o kradzieżach przez Internet wielkich kwot pieniędzy na szkodę obywateli. Marek Grzecznik (68 l.), ekonomista: Niech się zastanowię … Chciałbym, żeby Hołownia już nie był marszałkiem. Miał być Czarzasty. Co zostało wcześniej ustalone niechęć zostanie wdrożone w życie.

Michał Chromiński (50 l.): Według mojej opinii w rządzie Tuska powinna zostać zmieniona ministra ds. Równości Katarzyna Kotula. Nie wszystkie sprawy podnoszone prze nią są dla Polski najważniejsze. Z niektórymi należy zaczekać, bo robi się sztuczne zamieszanie, Z drugiej strony od równości powinien być wyższy urzędnik a nie dostojnik rangi ministra. Wiesława Arciszewska (55 l.): Uważam, że podczas reorganizacji rządu należy wymienić minister klimatu Paulinę Henning- Kloskę. Za mało angażuje się w sprawy związane z odnawialnymi źródłami energii. Szybciej powinien przebiegać proces odchodzenia od węgla, którego spalanie zatruwa nasze środowisko.

Super Ring 18.06.2025 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Quiz: My podajemy nazwisko, a Ty dopasowujesz partie. Pytania proste jak drut! Pytanie 1 z 15 Jarosław Kaczyński: Platforma Obywatelska Prawo i Sprawiedliwość Liga Polskich Rodzin Następne pytanie