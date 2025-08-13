Karol Nawrocki dissuje Żurka Paktofoniką? Co tu się dzieje?! "Uświadom to sobie, sobie"

Joanna Drzycimska
Joanna Drzycimska
2025-08-13 11:55

Jeśli ktoś liczył na względny spokój po zaprzysiężeniu nowego prezydenta, ten się grubo mylił. Karol Nawrocki pełni tę funkcję od tygodnia, a już ma na koncie sporo słownych utarczek z politycznymi adwersarzami. Ciekawie zrobiło się między nim a nowym ministrem sprawiedliwości Waldemarem Żurkiem. Zaczął ten drugi, gdy w jednym z wywiadów skomentował orędzie prezydenta słowami "Jestem Bogiem, uświadom to sobie", czyli fragmentem utworu Paktofoniki. Nawrocki właśnie się odgryzł!

Prezydent Nawrocki na meczu Lechii Gdańsk

i

Autor: Marcin Gadomski/Super Express Prezydent Nawrocki na meczu Lechii Gdańsk

Ten moment, kiedy politycy w tym kraju zaczynają cytować klasyki polskiego hip-hopu, właśnie nastał! A wszystko zaczęło się od orędzia nowego prezydenta, Karola Nawrockiego, w którym powiedział między innymi: "Sędziowie nie są bogami, mają służyć Rzeczpospolitej Polskiej i polskim obywatelom". Parę dni później Waldemar Żurek, nowy minister sprawiedliwości w rządzie Donalda Tuska był gościem w Polsat News, gdzie bezpośrednio odniósł się do słów Nawrockiego, cytując jeden z najbardziej znanych polskich utworów hiphopowych. "Była taka piosenka Paktofoniki: Jestem Bogiem, uświadom to sobie" – powiedział Żurek.

Żurek cytuje Paktofonikę, Nawrocki mu odpowiada

Długo nie musiał czekać na reakcję prezydenta. Ten już dzień później gościł w tej samej stacji, gdzie postanowił skomentować słowa Żurka. "Sam lider Paktofoniki, skoro jesteśmy w tej poetyce, niestety w sposób tragiczny przekonał się, że nie jest Bogiem [Piotr Łuszcz "Magik" nie żyje od 2000 roku, więcej o Magiku TUTAJ - przyp. red.], więc jeśli pan minister nas ogląda, to chciałem mu powiedzieć: »Panie ministrze, nie jesteś Bogiem, uświadom to sobie, sobie«". 

Nawrocki deklaruje współpracę, ma jednak "ale"

W tym samym wywiadzie Nawrocki powiedział także: "Jestem świadomy, że polskie prawo powstaje w polskim Sejmie, w polskim Senacie i musi zyskać akceptację prezydenta Polski wybranego w bezpośrednich wyborach, więc ja jestem gotowy do rozmów z panem ministrem Żurkiem na podstawie polskiego prawa (…). Jestem gotowy do takich rozmów, ale punktem wyjścia musi być szacunek dla polskiej konstytucji i dla polskiego systemu prawnego, ustrojowego".

Rodzina Nawrockich przejęła Belweder: Kasia w kasku na hulajnodze, teściowe na balkonie
16 zdjęć
Grób Magika w Katowicach
5 zdjęć
Zaprzysiężenie Karola Nawrockiego
Polityka SE Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

KAROL NAWROCKI
WALDEMAR ŻUREK
PAKTOFONIKA