Karol Nawrocki dissuje Żurka Paktofoniką? Co tu się dzieje?! "Uświadom to sobie, sobie"

Ten moment, kiedy politycy w tym kraju zaczynają cytować klasyki polskiego hip-hopu, właśnie nastał! A wszystko zaczęło się od orędzia nowego prezydenta, Karola Nawrockiego, w którym powiedział między innymi: "Sędziowie nie są bogami, mają służyć Rzeczpospolitej Polskiej i polskim obywatelom". Parę dni później Waldemar Żurek, nowy minister sprawiedliwości w rządzie Donalda Tuska był gościem w Polsat News, gdzie bezpośrednio odniósł się do słów Nawrockiego, cytując jeden z najbardziej znanych polskich utworów hiphopowych. "Była taka piosenka Paktofoniki: Jestem Bogiem, uświadom to sobie" – powiedział Żurek.

Żurek cytuje Paktofonikę, Nawrocki mu odpowiada

Długo nie musiał czekać na reakcję prezydenta. Ten już dzień później gościł w tej samej stacji, gdzie postanowił skomentować słowa Żurka. "Sam lider Paktofoniki, skoro jesteśmy w tej poetyce, niestety w sposób tragiczny przekonał się, że nie jest Bogiem [Piotr Łuszcz "Magik" nie żyje od 2000 roku, więcej o Magiku TUTAJ - przyp. red.], więc jeśli pan minister nas ogląda, to chciałem mu powiedzieć: »Panie ministrze, nie jesteś Bogiem, uświadom to sobie, sobie«".

Nawrocki deklaruje współpracę, ma jednak "ale"

W tym samym wywiadzie Nawrocki powiedział także: "Jestem świadomy, że polskie prawo powstaje w polskim Sejmie, w polskim Senacie i musi zyskać akceptację prezydenta Polski wybranego w bezpośrednich wyborach, więc ja jestem gotowy do rozmów z panem ministrem Żurkiem na podstawie polskiego prawa (…). Jestem gotowy do takich rozmów, ale punktem wyjścia musi być szacunek dla polskiej konstytucji i dla polskiego systemu prawnego, ustrojowego".