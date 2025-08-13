Z ostatniej chwili! Białoruś ostrzega przed wojną, Polska odpowiada bez litości

Białoruska nota i ostrzeżenie o „nowej wojnie w Europie”

W dokumencie przesłanym do polskiego rządu Mińsk ostrzegał, że brak rozmów może doprowadzić do „nowej wojny w Europie”, której areną miałyby stać się Białoruś i Polska. Szef Departamentu Międzynarodowej Współpracy Wojskowej w białoruskim ministerstwie, Walerij Rewienko, wskazywał m.in. na „przyspieszoną militaryzację Polski” i rosnące wydatki na obronność.

Białoruska strona wymieniała zakupy broni ofensywnej, zwiększenie zdolności produkcji amunicji i uzbrojenia, a także działania w ramach projektu „Tarcza Wschód”, budowę zapór, umocnień i nowoczesnych systemów monitorowania przestrzeni powietrznej. Według Mińska to element „kompleksowej nieprzyjaznej strategii wobec Republiki Białorusi”.

Stanowcza odpowiedź polskiego MSZ

Polski resort spraw zagranicznych odpowiedział wprost: w obecnej sytuacji nie ma podstaw do rozmów.

– W obecnej sytuacji Polska kategorycznie odrzuca przywrócenie dialogu z Białorusią – poinformowano w komunikacie.

MSZ podkreśliło, że od czterech lat z terytorium Białorusi i przy udziale jej służb prowadzone są wrogie działania hybrydowe wobec Polski, a ich najbardziej jaskrawym przykładem jest sytuacja na granicy. W odpowiedzi zaznaczono również, że Mińsk wspiera rosyjskie działania przeciwko Ukrainie, udostępniając swoje terytorium do operacji naruszających prawo międzynarodowe, których skutkiem są śmierć cywilów i niszczenie infrastruktury.

Brak zaufania w relacjach międzynarodowych

Resort zwrócił uwagę, że współpraca wojskowa między państwami wymaga przestrzegania podstawowych zasad w relacjach międzynarodowych, a te, w ocenie Polski, są przez Białoruś łamane. – Nie widzimy przestrzeni do podejmowania rozmów, a tym bardziej działań w tej mierze – podsumowało MSZ.

