Kaczyński z palcem w bandażu. Już wiadomo, gdzie nabawił się kontuzji! To było po kolacji z Nawrockim

Karol Nawrocki został prezydentem Polski w środę (6 sierpnia). Posłowie Prawa i Sprawiedliwości powitali go na sali plenarnej gromkimi oklaskami i okrzykami, wiwatując na jego cześć. Z zaprzysiężenia i wielkiego święta Nawrockiego cieszy się także Jarosław Kaczyński, którego oczywiście nie mogło zabraknąć na uroczystości.

Prezes PiS zwrócił uwagę mediów, ponieważ dało się dostrzec, że na prawej ręce ma opatrunek. Wszyscy zachodzili w głowę: co też się stało? Jak mogło dojść do kontuzji? Najpierw rąbka tajemnicy uchyliła posłanka Barbara Bartuś. Parlamentarzystka Prawa i Sprawiedliwości, w rozmowie z "Faktem" przyznała, że do nieszczęścia doszło w aucie:

To jest tylko opatrunek na jednym palcu, który jest znowu złamany i szyty i tylko tyle. Także z Panem Prezesem już jest wszystko w porządku. Z nikim się nie boksował. Można to nazwać małym wypadkiem. To się zdarzyło w samochodzie. Czasami o coś się nie zadba, nie zauważy i można palca przytrzasnąć, tak się zdarza - komentowała polityczka.

Posłanka podała też kilka szczegółów niefortunnego zdarzenia, które zakończyło się nałożeniem opatrunku. Jak przyznała, prezes z początku zbagatelizował sprawę, ale potem okazało się, że palec jest złamany: - (...) dlatego troszkę z opóźnieniem ten opatrunek i usztywnienie palca zostały założone. To nie jest wielkie, tragiczne wydarzenie, żeby od razu jechać z tym do szpitala. Dopiero po nocy się okazało, że palec jest mocno napuchnięty i wciąż krwawi - opisywała.

Wiadomo, kiedy i gdzie Kaczyński nabawił się kontuzji dłoni! Auć!

Teraz do sprawy ręki prezesa Kaczyńskiego wraca TVN24. Z informacji dziennikarzy stacji wynika, że Jarosław Kaczyński kontuzji doznał przy okazji wspólnej kolacji z Karolem Nawrockim jeszcze przed zaprzysiężeniem, a dokładniej, przy wsiadaniu prezesa do auta już po posiłku. - Odbyła się ona kilka dni przed uroczystościami, a zorganizowali ją ich współpracownicy. Po co? Jak wynika z naszej wiedzy, celem była między innymi rozmowa o współpracy - podaje tvn24.pl.

ZABANDAŻOWANĄ DŁOŃ PREZES MIAŁ TEŻ W CZASIE OSTATNIEJ MIESIĘCZNICNY SMOLEŃSKIEJ, ZDJĘCIA NIŻEJ:

