Jest szansa dla Bosaka na zachowanie fotela wicemarszałka. Szczerba dyktuje warunki

Lewica chce odwołania Bosaka z funkcji wicemarszałka

We wtorek poseł Braun, używając gaśnicy proszkowej, zgasił zapalone podczas uroczystości w Sejmie świece chanukowe. Potem pojawił się na mównicy sejmowej w czasie, gdy obradom przewodniczył wicemarszałek Krzysztof Bosak z Konfederacji. Prowadzenie posiedzenia przejął marszałek Szymon Hołownia, który wykluczył Brauna z obrad i zapowiedział skierowanie przeciwko niemu wniosku do prokuratury m.in. o zakłócanie obrządku religijnego. Hołownia ogłosił także, że Prezydium Sejmu ukarało Brauna odebraniem połowy uposażenia na 3 miesiące i całości diety na pół roku.

Klub Lewicy złożył wniosek o odwołanie Krzysztofa Bosaka z funkcji wicemarszałka Sejmu, argumentując, że po incydencie dopuścił Brauna do głosu i umożliwił mu wygłoszenie antysemickiego wystąpienia. Lewica wskazała, że niedostateczna reakcja wicemarszałka Bosaka na słowa Brauna zmusiła marszałka Hołownię do przejęcia prowadzenia obrad.

Grzegorz Braun został też zawieszony w prawach członka klubu Konfederacji, ma też zakaz wystąpień z mównicy sejmowej. Część polityków uważa działania Konfederacji za niewystarczające i domaga się wykluczenia Brauna z Klubu.

Michał Szczerba deklaruje, że KO zachowa Bosaka na fotelu wicemarszałka, ale pod jednym warunkiem

Przewodniczący Polsko-Izraelskiej Grupy Parlamentarnej, poseł Michał Szczerba (KO) powiedział, że cały czas ma nadzieję, że Konfederacja przemyśli tę sprawę. "Chciałbym zadeklarować, że bez względu na to czy po odejściu Brauna czy innych posłów związanych z Konfederacją Korony Polskiej, po utracie ewentualnego statusu klubu parlamentarnego, my jesteśmy gotowi utrzymać wicemarszałka z Konfederacji" - zadeklarował. "Jesteśmy gotowi także na to, żebyście państwo partycypowali w takim składzie jak dotychczas w komisjach, natomiast wy musicie naprawdę zrobić jakiś krok, panie marszałku, bo w innym przypadku będziemy zmuszeni do poparcia wniosku Lewicy o odwołanie" - powiedział Szczerba do wicemarszałka Sejmu Krzysztofa Bosaka.

Bosak: na cenzurę się nigdy nie zgodzę

Bosak przypomniał, że klub Konfederacji potępił działanie Brauna i zawiesił go w prawach członka Klubu. "Robienie wokół tego afery - że będzie odpowiedzialność zbiorowa, a ja będę odwoływany z funkcji marszałka jest nieproporcjonalne i niepoważne" - powiedział. Ocenił, że to, co Braun mówił na sali Sejmowej po zakłóceniu Chanuki było normalną debatą, natomiast jego zachowanie na Chanuce nazwał skandalem. Według Bosaka, argumenty Lewicy zawarte we wniosku o jego odwołanie są fałszywe. "Lewica chciałaby cenzury, ja na cenzurę nigdy się nie zgodzę, niezależnie od tego, co się stało" - mówił. Przypomniał, że "kiedy kościół św. Aleksandra został ochlapany czerwoną farbą przez uczestników Strajku Kobiet" to "nikt nie proponował odwołania wicemarszałka Czarzastego".

Pytany o wypowiedź Brauna, który powiedział, że "Żydzi są wrogami narodu polskiego" Bosak odparł, że "nie tylko o Niemcach i Rosjanach mamy mieć prawo mieć krytyczny stosunek, ale także o Żydach". Pytany, czy jest to wypowiedź antysemicka odparł, że "jest to wypowiedź sceptyczna wobec społeczności żydowskiej". "Nie rozumiem np. czemu w Sejmie ustawiane są rekordowej wielkości w tym roku świeczniki chanukowe, a nie ma wieńca adwentowego ani szopki. To kompulsywne udawadnianie poprawności politycznej - z PiS-em włącznie" - ocenił.

Pytany, czy jest jakaś granica wypowiedzi i zachowań posła Brauna, których Konfederacja nie akceptuje - jako przykład prowadzący zacytował wypowiedź Brauna o Robercie Biedroniu, w której nazwał go "publicznym, zawodowym sodomitą, który powinien trafić do więzienia" - Bosak powiedział: "każdy ma swoje granice wypowiedzi". Dodał, że dla niego są to granice prawa. I, "że on sam nie użyłby takiego sformułowania, ale mieści się ono w granicach swobody wypowiedzi, a sądy w Polsce ustanawiają szerokie granice wolności słowa i może być trudno kogoś przed sądem za tę wypowiedź kogoś skazać".

Zapytany, czy dla wolności słowa jest w stanie złożyć swoje posadę marszałka Bosak powiedział: "oczywiście, nie będziemy robić niczego dla stołków i nie damy sobie narzucić poprawności politycznej". "W tej chwili wszyscy się dogadali i myślą, że Konfederacja będzie tańczyć jak wszyscy nam zagrają. Otóż nie będzie!" - podkreślił.

Obecny w studio wiceminister sprawiedliwości Krzysztof Śmiszek odnosząc się do zachowania posła Brauna mówił, że "tak się kończy normalizacja Konfederacji w przestrzeni publicznej oraz dawanie miejsca Konfederacji w prezydium Sejmu".

"Tak się właśnie kończy pogrywanie i popuszczanie nacjonalistom" - ocenił. Przypomniał, że Lewica głosowała przeciwko wybraniu Krzysztofa Bosaka na wicemarszałka Sejmu, a teraz złożyła wniosek o jego odwołanie.

