Wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak liczy na rozsądek partyjnych liderów. Bosak boi się kary za skandal z Braunem

Braun zawieszony po skandalu

Krzysztof Bosak kilka dni temu pozwolił posłowi Konfederacji Grzegorzowi Braunowi na wygłoszenie z sejmowej mównicy antysemickiego wystąpienia. Chwilę wcześniej Braun wtargnął z gaśnicą na uroczystość zapalania chanukowych świec w parlamencie. Braun odpalił gaśnicę i zgasił świece czym wywołał potężny skandal. W całej sprawie postępowanie prowadzi prokuratura. Tymczasem władze Konfederacji postanowiły, że nie wyrzucą Brauna z Konfederacji, ale zawieszą go w prawach członka i zakażą sejmowych przemówień.

Bosak liczy na sprawiedliwość

- Jeśli Konfederacja uzna, że poseł Braun nadal będzie miał miejsce w jej szeregach, to nie powinno być miejsca dla przedstawiciela Konfederacji, z panem Braunem na pokładzie, w prezydium Sejmu – grzmiał marszałek Szymon Hołownia (47 l.). O swój fotel obawia się więc Krzysztof Bosak, który liczy, że jednak sejmowa większość pozwoli mu dalej sprawować funkcję. - Liczę na rozsądek i wyczucie sprawiedliwości ze strony liderów głównych sił politycznych i posłów, którzy będą brali udział w głosowaniu. My swoje nastawienie pokazaliśmy potępiając zachowanie Brauna i zawieszając go w prawach członka – skomentował nam Krzysztof Bosak.

