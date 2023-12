Klamka zapadła! Nie wpuszczą Brauna do Sejmu! Hołownia zdecydował. Znamy szczegóły

Rabin skomentował zachowanie Grzegorza Brauna. Dzwonią do niego Polacy

Grzegorz Braun już został ukarany za swoje zachowanie. Prezydium Sejmu zdecydowało, że poseł otrzyma najsurowszą karę, czyli ukarało go odebraniem połowy uposażenia na trzy miesiące i całości diety na pół roku. Zdecydowano też, że w czwartek 14 grudnia w Sejmie po raz kolejny dojdzie do uroczystego zapalenia świec chanukowych, a w wydarzeniu ma uczestniczyć także prezydent Andrzej Duda.

W czwartek marszałek Sejmu Szymon Hołownia powiedział, że Braun nie ma tego dnia wstępu do głównego budynku Sejmu, ale jeśli będzie taka potrzeba, to zakaz zostanie przedłużony: - Wydałem Straży Marszałkowskiej w dniu dzisiejszym polecenie, że pan Braun ma zakaz wstępu do budynku głównego w dniu dzisiejszym. Jeżeli będzie trzeba, zakaz ten przedłużę na kolejne dni, bo chcemy wszyscy tutaj czuć się bezpiecznie.

Marszałek Sejmy przyznał też, że ma za sobą rozmowę z komendantem Straży Marszałkowskiej. O czym? - O tym, że na terenie Sejmu, na którym główną siłą porządkową i w zasadzie jedyną jest Straż Marszałkowska, Sejm jest eksterytorialny, nie może tutaj wejść policja, ABW czy inne służby, tutaj Straż Marszałkowska zapewnia bezpieczeństwo, będziemy musieli przeprowadzić dodatkowe szkolenie straży i weryfikację jej procedur, tak żeby nigdy żaden strażnik nie miał wątpliwości, nie zastanawiał się choćby przez sekundę, jeżeli jakiś poseł będzie robił coś, co w jakikolwiek sposób zagraża bezpieczeństwu osób, mienia, życiu, zdrowiu, ma być traktowany tutaj, na terenie Sejmu tak, jakby był potraktowany każdy inny obywatel - przekazał Hołownia w rozmowie z dziennikarzami.

