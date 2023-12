Andrzej Duda weźmie udział w zapaleniu świec chanukowych w Sejmie

Co to będzie?

Takiego skandalu dawno w polskim parlamencie nie było! Przypomnijmy, że Grzegorz Braun zakłócił uroczyste zapalenie świec chanukowych w Sejmie odpalając gaśnicę i gasząc świece. Wywołał tym potężne zamieszanie, miejsce zdarzenia trzeba było posprzątać i wywietrzyć, a zebranych ewakuować. Dodatkowo Braun został wykluczony z obrad Sejmu i dotkliwie ukarany przez prezydium Sejmu: odebraniem połowy uposażenia na trzy miesiące i całości diety na pół roku. Do tego został zawieszony w prawach członka klubu Konfederacji i otrzymał też zakaz wystąpień z mównicy sejmowej. Dodatkowo Lewica złożyła wniosek o odwołanie Krzysztofa Bosaka z funkcji wicemarszałka Sejmu, podając, że po incydencie z Braunem dopuścił go do głosu tym samym umożliwiając mu wygłoszenie antysemickiego wystąpienia. Sprawą zainteresowała się też Prokuratura Okręgowa w Warszawie. Z urzędu zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydarzeń w z udziałem posła Brauna. Całe wydarzenie z Grzegorzem Braunem w roli głównej zostało też zauważone przez zagraniczne media, głos zabrał ambasador Izraela w Polsce i przewodniczący Komisji KEP ds. Dialogu z Judaizmem.

Gdy w Sejmie doszło do tych gorszących scen prezydent Andrzej Duda przebywał w Genewie, gdzie był w związku z 75. rocznicą uchwalenia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Dlatego też będzie obecny w czwartek (14 grudnia) w czasie ponownego uroczystego zapalenia świec chanukowych w Sejmie: - To była szokująca i przykra informacja, także dlatego, że dzień wcześniej w Pałacu Prezydenckim, zgodnie z wieloletnią tradycją, Prezydent z Pierwszą Damą gościł przedstawicieli społeczności żydowskiej. Świąteczna atmosfera została zniszczona przez nikczemne, skandaliczne i haniebne zachowanie jednego człowieka. Co gorsza, było to zachowanie, które buduje fałszywy obraz Polski w świecie. Prawdziwa Polska jest zupełnie inna. Dlatego Prezydent będzie jutro w Sejmie, żeby razem z Marszałkiem Sejmu pokazać prawdziwy obraz Polski: Polski, która jest dumna ze swojej historii, tradycji i kultury, a których częścią jest historia polskich Żydów - przekazał w komunikacie, który pojawił się w mediach społecznościowych KPRP Wojciech Kolarski z kancelarii prezydenta.

Zapowiadane wydarzenie odbędzie się o 16.00 z udziałem prezydenta Andrzeja Dudy, marszałka Sejmu Szymona Hołowni oraz Prezydium Sejmu w sejmowym holu.

Minister @wkolarski: Prezydent @AndrzejDuda weźmie w czwartek udział w uroczystości zapalenia świec chanukowych w Sejmie. Wiadomość o wtorkowym incydencie dotarła do Prezydenta w czasie, kiedy składał wizytę w Genewie w związku z 75. rocznicą uchwalenia Powszechnej Deklaracji… pic.twitter.com/K40uKYgdgq— Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) December 13, 2023