Ważą się losy immunitetu Małgorzaty Manowskiej. Padła data posiedzenia Trybunału Stanu

Sędzia Trybunału Stanu, Przemysław Rosati, poinformował w sobotę PAP o wyznaczeniu posiedzenia pełnego składu TS na dzień 3 września br. o godzinie 12:00. Rosati przypomniał również na platformie X o wymogach formalnych dotyczących uchylenia immunitetu, podkreślając, że do podjęcia takiej uchwały konieczna jest bezwzględna większość głosów przy obecności co najmniej 2/3 członków Trybunału Stanu.

Procedura zwoływania posiedzeń Trybunału Stanu

Zgodnie z regulaminem Trybunału Stanu, przewodniczący jest zobowiązany do zwołania posiedzenia pełnego składu w terminie 45 dni od dnia złożenia pisemnego wniosku przez co najmniej pięciu członków TS, chyba że przepisy odrębne wymagają wniosku uprawnionego podmiotu w danej sprawie. Do wniosku dołącza się projekt porządku obrad. Zgoda na pociągnięcie członka Trybunału Stanu do odpowiedzialności wyrażana jest w drodze uchwały, z wyłączeniem członka Trybunału, którego wniosek dotyczy. Uchwała zapada bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej 2/3 członków Trybunału Stanu. Konstytucja określa skład Trybunału Stanu, który składa się z przewodniczącego, jego dwóch zastępców i 16 członków wybieranych przez Sejm spoza grona posłów i senatorów na czas kadencji Sejmu.

Zarzuty prokuratury

W dniu 22 lipca pięcioro sędziów Trybunału Stanu złożyło wniosek o zwołanie posiedzenia pełnego składu Trybunału w związku z wnioskiem prokuratury o uchylenie immunitetu Małgorzaty Manowskiej. Wnioski prokuratury dotyczą podejrzenia popełnienia trzech przestępstw: przekroczenia uprawnień w związku z głosowaniami w Kolegium SN, niedopełnienia obowiązków w związku z niezwołaniem posiedzenia Trybunału Stanu oraz zaniechania wykonania obowiązku wynikającego z prawomocnego orzeczenia sądu.

Jeden z zarzutów prokuratury dotyczy niezwołania przez Manowską posiedzenia pełnego składu TS w celu uchylenia obecnego regulaminu i uchwalenia nowego. W marcu ubiegłego roku sześcioro sędziów Trybunału Stanu, w tym Przemysław Rosati, zwróciło się do przewodniczącej Manowskiej z takim wnioskiem. Według prokuratury, pomimo tego Manowska zaniechała zwołania posiedzenia.

Stanowisko Małgorzaty Manowskiej

W czerwcu ubiegłego roku Manowska, w odpowiedzi do członków TS, argumentowała, że zgodnie z obowiązującym prawem grupa pięciu sędziów TS nie może na podstawie Regulaminu TS wnioskować o zwołanie zgromadzenia ogólnego sędziów TS w celu dokonania zmian w regulaminie, gdyż inicjatywa w tym względzie przysługuje wyłącznie przewodniczącemu Trybunału Stanu.

Wnioski o uchylenie immunitetu Manowskiej skierowano zarówno do Izby Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego, jak i do Trybunału Stanu. Wynika to z faktu, że Manowska pełni funkcję I prezes SN oraz przewodniczącej TS. Prokuratura wyjaśnia, że w przypadku zamiaru pociągnięcia Manowskiej do odpowiedzialności konieczne jest uzyskanie zgody Trybunału Stanu oraz właściwego sądu dyscyplinarnego, którym w tym przypadku jest Izba Odpowiedzialności Zawodowej SN.

