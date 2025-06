Radosław Sikorski zemścił się na Elonie Musku. Ależ szpila! To może być nokaut!

Musk vs. Sikorski akt 1

Elon Musk w marcu na platformie X podkreślał, że jego Starlinki są kluczowe dla ukraińskiej armii wojnie z Rosją. - Starlinki dla Ukrainy są opłacane przez polskie Ministerstwo Cyfryzacji w wysokości około 50 milionów dolarów rocznie. Pomijając kwestię etyki polegającej na grożeniu ofierze agresji, jeśli SpaceX okaże się zawodnym dostawcą, będziemy zmuszeni poszukać innych dostawców - napisał wówczas Radosław Sikorski. To rozwścieczyło amerykańskiego miliardera. - Milcz, mały człowieczku. Płacicie tylko niewielką część kosztów. I nie ma żadnego zamiennika dla Starlinka - napisał Musk. W innym wpisie dodawał, że szef polskiego MSZ jest "marionetką Sorosa" (WIĘCEJ: Elon Musk upokarza Sikorskiego. "Milcz mały człowieczku").

Musk vs. Trump

Choć jeszcze jakiś czas temu wielcy przyjaciele mający reformować Amerykę, tak teraz relacje pomiędzy Elonem Muskiem a Donaldem trumpem to już otwarta wojna! Ten pierwszy stracił w zaledwie jeden dzień 34 mld dolarów, co było reakcją inwestorów na ostrą wymianę zdań między Donaldem Trumpem a głównym akcjonariuszem producenta samochodów. W odpowiedzi Musk opublikował serię tweetów, w których oskarżył prezydenta USA m.in. o bycie na liście słynnego seksualnego oprawcy Jeffrey'a Epsteina!

Musk vs. Sikorski rewanż

Najwyraźniej ówczesne słowa Muska musiały poważnie zaboleć Sikorskiego i zostały w jego pamięci. Obecny konflikt postanowił więc wykorzystać, i nie omieszkał wbić potężną szpilę w swojego niedawnego oponenta. Szef polskiego MSZ cofnął się do wspomnianego wcześniej wpisu, w którym Musk określił go mało zaszczytnym mianem "małego człowieka" i odpisał na niego. - Widzisz, wielki człowieku, polityka jest trudniejsza, niż myślałeś - napisał ironicznie.

Wpisem szefa MSZ zbulwersowany był m.in. europoseł PiS Bogdan Rzońca. - Za 24h panowie podadzą sobie ręce a Pan zostaniesz z tym wpisem jak Himilsbach z angielskim. Później zdziwienie, że amerykanie odcinali nas od Sztucznej Inteligencji skoro u niektórych jest problem z tą normalną - napisał. Wtórował mu znany youtuber. - Fajna riposta, ale poza odgryzieniem się i zaspokojeniem ego może ona mimo wszystko przynieść więcej złego niż dobrego. Musk to mocny gracz, który wręcz opanował niską orbitę okołoziemską. W trakcie wyborów duża część dyskusji dotyczyła naszego bezpieczeństwa i potencjalnego konfliktu z Rosją. Gdyby do niego doszło to lepiej mieć Muska przeciwko czy jednak po swojej stronie? Jeszcze nie słyszałem, że zaspokojone ego poprawia łączność komunikacyjną za to Starlinki jak najbardziej. Nazywanie Trumpa ruskim agentem nie wyszło politykom platformy na dobre. Rozumiem, że nie można pozwalać Muskowi na swobodne obrażanie polskich polityków, ale minęło już sporo czasu. Od polskich dyplomatów oczekiwałbym większej rozwagi. To przede wszystkim od Was zależy bezpieczeństwo kraju, a na liście priorytetów powinno stać ono wyżej niż lajki na twitterze… - napisał SA Wardęga.

