Elon Musk upokarza Sikorskiego. "Milcz mały człowieczku"

Wszystko zaczęło się od wpisu Muska, w którym zasugerował, że wystarczyłoby nałożyć sankcje na ukraińskich oligarchów, aby zakończyć wojnę. Jego słowa wywołały burzę wśród komentujących, którzy zarzucili mu przemilczanie roli Putina jako agresora. W odpowiedzi Musk podkreślił, że jego Starlink jest kluczowy dla ukraińskiej armii, a bez jego satelitów cała linia frontu mogłaby upaść.

Jego wpis nie umknął Radosławowi Sikorskiemu, który przypomniał, że to Polska finansuje Starlinki dla Ukrainy – według niego koszt wynosi 50 milionów dolarów rocznie.

"Starlinki dla Ukrainy są opłacane przez polskie Ministerstwo Cyfryzacji w wysokości około 50 milionów dolarów rocznie. Pomijając kwestię etyki polegającej na grożeniu ofierze agresji, jeśli SpaceX okaże się zawodnym dostawcą, będziemy zmuszeni poszukać innych dostawców." - napisał Sikorski.

Musk ostro odpowiada: "Milcz, mały człowieczku"

To wywołało wściekłość Muska, który uderzył bezpośrednio w Sikorskiego, pisząc:

"Milcz, mały człowieczku. Płacicie tylko niewielką część kosztów. I nie ma żadnego zamiennika dla Starlinka."

Be quiet, small man. You pay a tiny fraction of the cost. And there is no substitute for Starlink.— Elon Musk (@elonmusk) March 9, 2025

Słowa Muska szybko wywołały falę komentarzy. Część internautów oburzyła się na jego protekcjonalny ton, podkreślając, że Polska ponosi realne koszty wsparcia Ukrainy, a bez jej pomocy system Starlink mógłby nie funkcjonować tak sprawnie. Z kolei zwolennicy Muska stanęli w jego obronie, argumentując, że jego firma ponosi gigantyczne koszty utrzymania Starlinków, a polskie finansowanie to jedynie kropla w morzu wydatków.

Sikorski odpowie Muskowi? Spór o Starlinki nabiera politycznego znaczenia

Do tej pory Sikorski nie odniósł się do ataku Muska. Możliwe jednak, że jego wpis wywoła reakcję na wyższym szczeblu, ponieważ Polska od miesięcy podkreśla swoje zaangażowanie we wsparcie Ukrainy – także na poziomie infrastruktury telekomunikacyjnej.Czy Musk przekroczył granicę, nazywając Sikorskiego "małym człowieczkiem"? Jakie konsekwencje może mieć ten spór?

