Zaprzysiężenie nowych ministrów. Trwa uroczystość w Pałacu Prezydenckim

Prezydent dokonał zmian w składzie rządu, powołując nowych ministrów na różne stanowiska. Kluczowe zmiany obejmują powołanie Radosława Sikorskiego na wicepremiera, Waldemara Żurka na ministra sprawiedliwości (po odwołaniu Adama Bodnara), Andrzeja Domańskiego na ministra finansów i gospodarki oraz szereg innych zmian personalnych w resortach takich jak aktywa państwowe, sprawy wewnętrzne, zdrowie, energia, sport, rolnictwo, kultura i służby specjalne. Nowi ministrowie, po powołaniu przez Prezydenta, wejdą w skład Rady Ministrów.

Andrzej Duda zabrał głos

- Dzisiaj dla naszych rodaków kwestią absolutnie fundamentalnie najważniejszą jest bezpieczeństwo i to w tym bardzo twardo pojętym słowa znaczeniu. To bezpieczeństwo fizyczne, nie szeroko pojęte. To bezpieczeństwo fizyczne, to żeby Polska była stabilna, to żeby Polska była rządzona, to żeby w Polsce był porządek - powiedział Duda.

Prezydent podkreślił też, że „obecnie kończą się wszelkie spekulacje i Polska znowu ma stabilny, jednoznacznie określony rząd”.

- To jest zadanie dzisiaj fundamentalne, w rozumieniu wszystkich naszych rodaków, ażeby było wiadomo, kto rządzi, kto ponosi odpowiedzialność, kto dzierży w swoich rękach sprawy państwowe - dodał Duda.

Rekonstrukcja rządu

Po rekonstrukcji rządu Donalda Tuska, w wyniku której liczba ministrów konstytucyjnych zmniejszy się z 26 do 21. W skład rządu wejdzie trzech wicepremierów: Władysław Kosiniak-Kamysz, Krzysztof Gawkowski i Radosław Sikorski.

Zmiany dotkną wielu resortów, m.in.:

Ministerstwo Sprawiedliwości: Adam Bodnar zostanie zastąpiony przez Waldemara Żurka.

Powstaną dwa nowe resorty gospodarcze:Resort energii, którym pokieruje Miłosz Motyka.

Resort finansów i gospodarki, na czele którego stanie Andrzej Domański, przejmując kompetencje ministra rozwoju i technologii.

Zmiany obejmą również:Resort rolnictwa (Stefan Krajewski).

Resort zdrowia (Jolanta Sobierańska–Grenda).

Resort kultury (Marta Cienkowska).

Resort aktywów państwowych (Wojciech Balczun)

Artykuł w trakcie aktualizacji.

W naszej galerii zobaczysz zaprzysiężenie nowych ministrów w rządzie Donalda Tuska: