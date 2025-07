Andrzej Duda na czele rankingu zaufania. Kto jeszcze na podium?

Polityczna scena w Polsce nieustannie się zmienia, co doskonale odzwierciedlają cykliczne badania opinii publicznej. Zgodnie z lipcowym sondażem CBOS, politykiem najczęściej obdarzanym przez Polaków zaufaniem pozostaje ustępujący prezydent Andrzej Duda – ufa mu 53 proc. badanych. To nie tylko najwyższy wynik w całym zestawieniu, ale również wzrost o 3 punkty procentowe w stosunku do czerwca. Utrzymująca się wysoka pozycja kończącego kadencję prezydenta pokazuje, że Polacy doceniają jego rolę jako głowy państwa, być może postrzegając go już w mniejszym stopniu jako aktywnego uczestnika bieżącej walki politycznej.

Prawdziwe przetasowanie nastąpiło jednak na drugiej pozycji. Zajął ją prezydent elekt Karol Nawrocki, któremu zaufanie zadeklarowało 48 proc. respondentów, co oznacza wzrost o 2 punkty procentowe. Jego awans jest znaczący, ponieważ wyprzedził dotychczasowego wicelidera, Sławomira Mentzena. Lider Konfederacji z wynikiem 45 proc. (spadek o 2 pkt. proc.) zamyka lipcowe podium, co wciąż jest bardzo wysokim wynikiem, świadczącym o mobilizacji jego elektoratu.

Kto jest liderem rankingu nieufności Polaków?

Każdy ranking zaufania ma swój rewers w postaci rankingu nieufności, który jest równie ważnym wskaźnikiem nastrojów społecznych. Pokazuje on, którzy politycy budzą największą antypatię lub brak wiary w ich działania. Na czele tej niechlubnej listy, z wynikiem 53 proc., znalazł się prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Co ciekawe, w jego przypadku odnotowano spadek nieufności o 3 punkty procentowe w porównaniu z czerwcem.

Tuż za liderem opozycji uplasował się Grzegorz Braun. Polityk Konfederacji jest autorem największego skoku w tej kategorii – nieufność wobec niego wzrosła aż o 6 punktów procentowych, osiągając poziom 52 proc. Podium w rankingu nieufności zamyka dwóch polityków z wynikiem 51 proc. Są to premier Donald Tusk oraz poseł Koalicji Obywatelskiej Roman Giertych. Wysoki poziom nieufności wobec urzędującego szefa rządu oraz lidera największej partii opozycyjnej pokazuje, jak głęboka jest polaryzacja na polskiej scenie politycznej.

Największe wzrosty i spadki. Kto zyskuje, a kto traci?

Lipcowy sondaż CBOS to nie tylko obraz statycznej czołówki, ale przede wszystkim studium dynamiki zmian w postrzeganiu polityków. Największy wzrost zaufania, aż o 5 punktów procentowych, odnotował wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, osiągając wynik 42 proc. Lider PSL wyraźnie zyskuje w oczach Polaków, co może być związane z jego aktywnością w kluczowym dla bezpieczeństwa państwa resorcie. Równie dobrze poradził sobie szef MSZ, Radosław Sikorski, którego notowania wzrosły o 4 punkty (do 44 proc.).

Z drugiej strony, największym przegranym tego badania okazał się marszałek Sejmu Szymon Hołownia. Zaufanie do lidera Polski 2050 spadło o 4 punkty procentowe, do poziomu 37 proc. To sygnał, że jego rola jako trzeciej osoby w państwie spotyka się z coraz bardziej krytyczną oceną części wyborców. Warto również przyjrzeć się innym postaciom. Były premier Mateusz Morawiecki oraz obecny premier Donald Tusk cieszą się identycznym, 36-procentowym zaufaniem. Jednak w przypadku Tuska poziom nieufności jest wyższy (51 proc. wobec 48 proc. Morawieckiego). W pierwszej dziesiątce rankingu zaufania znaleźli się jeszcze m.in. Adrian Zandberg (41 proc.) oraz Krzysztof Bosak (40 proc.).

Badanie zostało przeprowadzone przez CBOS metodą mixed-mode (CAPI, CATI, CAWI) w dniach od 3 do 13 lipca 2025 roku na reprezentatywnej próbie 970 dorosłych mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL.

