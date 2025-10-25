Kaczyński: Musimy wygrać wybory. "Żadni Żurkowie tego nie powstrzymają"

Jarosław Kaczyński podkreślił, że Polska musi dążyć do poziomu najbardziej rozwiniętych krajów, traktując to jako realną możliwość, a nie marzenie.

Lider PiS zapowiedział program wyborczy, który ma służyć wszystkim grupom społecznym, jednocześnie krytykując rywali politycznych za brak konkretnych działań.

Kaczyński ironicznie skomentował utworzenie wspólnej partii przez Koalicję Obywatelską, podkreślając, że "przeciwnik" nadal istnieje.

130 paneli i dyskusje o przyszłości Polski

W piątek i sobotę w Katowicach odbyła się konwencja Prawa i Sprawiedliwości, na której zorganizowano około 130 paneli tematycznych. Uczestnicy omawiali kwestie, które mają posłużyć do stworzenia nowego programu ugrupowania. „To jest dobra zapowiedź na przyszłość. Dobra zapowiedź naszej akcji zmierzającej do zmiany władzy, do tego, by Polska mogła być znów dobrze, bardzo dobrze, rządzona” – powiedział Jarosław Kaczyński w przemówieniu na zakończenie konwencji.

Jak zaznaczył, w panelach „prezentowano różne koncepcje, ale także wielką wiedzę na temat tego, co dziś w Polsce się dzieje i co trzeba zmienić”.

Kaczyński: Polska musi przestać marnować szanse

Lider PiS podkreślił, że Polska powinna dążyć do osiągnięcia poziomu najbardziej rozwiniętych krajów. „Musimy, bo nam się to należy, bo nasza historia wskazuje na to, że nam się to właśnie należy. Ale musimy także dlatego, że nie wolno marnować szans” – mówił Kaczyński.

Dodał, że „to nie jest marzenie, to nie jest bujanie w obłokach (...). To jest realna możliwość”, podkreślając, że obecny moment może być przełomowy dla kraju.

Program wyborczy PiS

Prezes PiS wskazał, że kluczowe jest zwycięstwo w wyborach i stworzenie programu odpowiadającego na potrzeby wszystkich grup społecznych. „Musimy skonstruować program, który będzie temu służył i który będzie jednocześnie propozycją (...) dla wszystkich najważniejszych grup naszego narodu” – zaznaczył.

W odniesieniu do politycznych rywali Kaczyński stwierdził, że „oni dużo mówią, a my pracujemy, my robimy, my mamy pomysły”. Dodał: „To jest nasza siła, to jest nasza największa siła i ją, tą siłę możemy użyć dla dobra Polski i musimy tej siły użyć i żaden Żurek, ani inni Żurkowie tego nie powstrzymają” – podkreślił.

Kaczyński o Koalicji Obywatelskiej

Podczas wystąpienia w Katowicach lider PiS odniósł się również do decyzji Platformy Obywatelskiej, Inicjatywy Polskiej i Nowoczesnej o utworzeniu wspólnej partii pod nazwą Koalicja Obywatelska. „Otóż te dwie partie - dyskretne - połączyły się z tą jedną, niedyskretną i zdecydowano się także na nową nazwę... tą samą, która była przedtem” – mówił Kaczyński z ironią. Zakończył słowami: „Przeciwnik chociaż bywa (...) komiczny w swoich przedsięwzięciach, jednak w dalszym ciągu istnieje i na różne sposoby myśli, nie mając żadnych oporów moralnych w żadnej sprawie”.

