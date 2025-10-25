PiS drwi z „halloweenowej” metamorfozy KO: „Maski opadły, twarze te same”

Adam Brzozowski
Adam Brzozowski
2025-10-25 14:03

Politycy Prawa i Sprawiedliwości nie szczędzą ironii wobec dzisiejszej konwencji Koalicji Obywatelskiej, na której PO, Nowoczesna i Inicjatywa Polska formalnie połączyły się w jedną partię pod szyldem KO. - „Halloween w samo południe” – tak Rafał Bochenek określił próbę rebrandingu, sugerując, że zmiana nazwy to jedynie „pudrowanie” wizerunku przed kolejnymi wyborami.

Rafał Bochenek vs Kaczyński

i

Autor: Marek Kudelski/Super Express; PAP/Radek Pietruszka
  • Politycy PiS wyśmiewają fuzję KO jako „halloweenową” próbę pudrowania wizerunku i ucieczki przed niespełnionymi obietnicami.
  • Podkreślają kontrast: ich konwencja #MyślącPolska oferuje konkretny program dla Polaków, a KO tylko zmianę nazwy dla sondaży.
  • Jarosław Kaczyński stawia na wiarygodność: „My mówimy i robimy, oni obiecują i nic”.

Politycy PiS komentują powstanie nowej partii

- „Będą pudrować i czarować, choć maski dawno już opadły, a pod nimi cały czas te same twarze tych, którzy już nie raz oszukali” – napisał poseł Bochenek, były rzecznik rządu PiS w serwisie X. Jego wpis zebrał już setki reakcji.

Podobny ton obrał poseł PiS Dariusz Matecki, pytając w X obserwujących jego profil: „Jak powinni się nazywać? Napisz w komentarzu!” – kontrastując programową konwencję PiS #MyślącPolska z „deliberacjami nad nową nazwą” w KO. Ostatecznie okazało się, że komentarz nie był trafiony, ponieważ KO nie zyskała nowej nazwy. Najostrzej zareagował zaś w serwisie X Jarosław Kaczyński, którego wpis pojawił się tuż przed rozpoczęciem konwencji KO. - „My o Polsce, oni o sobie” – napisał prezes PiS, nawiązując do konwencji swojego ugrupowania, podczas której odbywają się dziś debaty tematyczne. - „My, gdy coś mówimy, to robimy. Z ich obietnic nic nie wynika. Po pierwsze wiarygodność – dodał Kaczyński. Wpis zebrał ponad 10 tys. polubień.

Bezlitosny dla przeciwników politycznych był też poseł Piotr Müller, były rzecznik rządu PiS, który nazwał działania PO „absurdem”. W jego ocenie zmiana nazwy nie sprawi, że opinia publiczna zapomni o „100 konkretach na 100 dni” — programie wyborczym KO, który jego zdaniem nie został zrealizowany. Müller ironizuje, nazywając polityków PO „geniuszami”.

KO łączy się z Nowoczesną i partią Nowackiej

Podczas dzisiejszej konwencji KO premier Donald Tuskr podkreślił sukcesy dwóch lat rządów KO, mimo przeszkód ze strony PiS i prezydenta Dudy. - Pracowaliśmy jak wół, by spełnić obietnice – Polska otrząsnęła się ze strachu, korupcji i kłamstwa. Jesteśmy krajem wolnych obywateli – apelował o mobilizację przed wyborami prezydenckimi 2025.

Z kolei Barbara Nowacka, liderka Inicjatywy Polskiej akcentowała zjednoczenie jako krok ku nowej jakości. - "Połączymy siły PO, Nowoczesnej i IP w silną KO – to koniec podziałów, początek wspólnej walki o Polskę dla wszystkich" – mówiła o nowej marce politycznej. Podkreśliła równość, edukację (system 1-zmianowy od 2025) i prawa kobiet.

Adam Szłapka, lider Nowoczesnej żegnał ugrupowanie po 10 latach, witając fuzję. - Chcę powiedzieć wszystkim, którzy w ostatnich dniach mówili mi: „Nowoczesnej już nie ma”. Nie — Nowoczesna jest. Jest tutaj, w Koalicji Obywatelskiej. Bo to jest miejsce, gdzie będziemy realizować nasze marzenia o lepszej, nowoczesnej Polsce – podkreślił Szłapka.

Polityka SE Google News
Katowice Konwencja programowa PiS Myśląc Polska!
23 zdjęcia
Express Biedrzyckiej - WSTĘP
Sonda
Czy PiS powinien zmienić lidera, by móc wrócić do władzy?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

JAROSŁAW KACZYŃSKI
KONWENCJA
KOALICJA OBYWATELSKA (KO)