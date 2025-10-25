Historyczny dzień Platformy. Tusk ogłasza zjednoczenie. Nowa partia ma już nazwę i logo! [RELACJA NA ŻYWO]

Weronika Fakhriddinova
Weronika Fakhriddinova
2025-10-25 11:05

To historyczny dzień dla polskiej opozycji. W samo południe w ATM Studio w Warszawie rozpoczęła się konwencja krajowa Platformy Obywatelskiej, podczas której partia Donalda Tuska łączy się z Nowoczesną i Inicjatywą Polską. To symboliczne pożegnanie z nazwą PO i początek nowego ugrupowania, które ma wystartować pod szyldem Koalicji Obywatelskiej. Podczas wydarzenia zostaną zaprezentowane nowe logo i struktura władz. Śledź naszą relację na żywo!

Rosyjskie manewry Zapad-2025. Donald Tusk: Każdy, kto dopuści się prowokacji, poniesie konsekwencje

i

Autor: AKPA
  • PO, Nowoczesna i Inicjatywa Polska ogłaszają formalne zjednoczenie
  • Nowa nazwa i logo – Koalicja Obywatelska z symbolem biało-czerwonego serca
  • Wystąpienia Donalda Tuska, Adama Szłapki i Barbary Nowackiej
  • Zieloni pozostają poza połączeniem – zachowują odrębność
  • Konwencja PO odbywa się równolegle z kongresem PiS w Katowicach

To koniec Platformy Obywatelskiej w dotychczasowym kształcie. W sobotę o godz. 12:00 w ATM Studio w Warszawie odbywa się konwencja krajowa PO, podczas której Donald Tusk, Adam Szłapka i Barbara Nowacka zainicjują powstanie nowej, wspólnej partii. Zjednoczenie ma odbyć się pod szyldem Koalicji Obywatelskiej, z nowym logo, biało-czerwonym sercem.

Proces połączenia Platformy Obywatelskiej, Nowoczesnej i Inicjatywy Polskiej zapowiadano od miesięcy, jednak formalna decyzja zapadła dopiero w tym tygodniu. W piątek zarząd PO dał „zielone światło”, a w sobotę partia Tuska wchodzi w nowy etap swojego istnienia.

Podczas konwencji głos zabiorą m.in. premier Donald Tusk, lider Nowoczesnej Adam Szłapka oraz szefowa Inicjatywy Polskiej Barbara Nowacka, którzy mają objąć funkcje w nowych władzach centralnych ugrupowania. Jak zapowiadają organizatorzy, ma to być początek „nowego, silniejszego projektu liberalno-demokratycznego na polskiej scenie politycznej”.

Zjednoczenie odbywa się bez udziału partii Zieloni, która, jak podkreślono w jej komunikacie, zachowa odrębność programową i organizacyjną, choć pozostanie w klubie parlamentarnym Koalicji Obywatelskiej.

W tym samym czasie w Katowicach trwa drugi dzień konwencji Prawa i Sprawiedliwości „Myśląc Polska”, na której Jarosław Kaczyński i czołowi politycy PiS przedstawiają założenia nowego programu partii.

Śledź naszą relację na żywo z konwencji PO poniżej!

Konwencja PO

11:11

Już za godzinę w ATM Studio w Warszawie rozpocznie się konwencja krajowa Platformy Obywatelskiej, podczas której partia Donalda Tuska formalnie połączy się z Nowoczesną i Inicjatywą Polską.
To wydarzenie określane przez polityków jako „konwencja zjednoczeniowa”, które ma rozpocząć nowy etap w historii ugrupowania.

Express Biedrzyckiej 24.10.2025
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

KONWENCJA
PLATFORMA OBYWATELSKA
RELACJA NA ŻYWO