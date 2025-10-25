Historyczny dzień Platformy. Tusk ogłasza zjednoczenie. Nowa partia ma już nazwę i logo! [RELACJA NA ŻYWO]

PO, Nowoczesna i Inicjatywa Polska ogłaszają formalne zjednoczenie

Nowa nazwa i logo – Koalicja Obywatelska z symbolem biało-czerwonego serca

Wystąpienia Donalda Tuska, Adama Szłapki i Barbary Nowackiej

Zieloni pozostają poza połączeniem – zachowują odrębność

Konwencja PO odbywa się równolegle z kongresem PiS w Katowicach

To koniec Platformy Obywatelskiej w dotychczasowym kształcie. W sobotę o godz. 12:00 w ATM Studio w Warszawie odbywa się konwencja krajowa PO, podczas której Donald Tusk, Adam Szłapka i Barbara Nowacka zainicjują powstanie nowej, wspólnej partii. Zjednoczenie ma odbyć się pod szyldem Koalicji Obywatelskiej, z nowym logo, biało-czerwonym sercem.

Proces połączenia Platformy Obywatelskiej, Nowoczesnej i Inicjatywy Polskiej zapowiadano od miesięcy, jednak formalna decyzja zapadła dopiero w tym tygodniu. W piątek zarząd PO dał „zielone światło”, a w sobotę partia Tuska wchodzi w nowy etap swojego istnienia.

Podczas konwencji głos zabiorą m.in. premier Donald Tusk, lider Nowoczesnej Adam Szłapka oraz szefowa Inicjatywy Polskiej Barbara Nowacka, którzy mają objąć funkcje w nowych władzach centralnych ugrupowania. Jak zapowiadają organizatorzy, ma to być początek „nowego, silniejszego projektu liberalno-demokratycznego na polskiej scenie politycznej”.

Zjednoczenie odbywa się bez udziału partii Zieloni, która, jak podkreślono w jej komunikacie, zachowa odrębność programową i organizacyjną, choć pozostanie w klubie parlamentarnym Koalicji Obywatelskiej.

W tym samym czasie w Katowicach trwa drugi dzień konwencji Prawa i Sprawiedliwości „Myśląc Polska”, na której Jarosław Kaczyński i czołowi politycy PiS przedstawiają założenia nowego programu partii.

Konwencja PO 11:11 Już za godzinę w ATM Studio w Warszawie rozpocznie się konwencja krajowa Platformy Obywatelskiej, podczas której partia Donalda Tuska formalnie połączy się z Nowoczesną i Inicjatywą Polską.

To wydarzenie określane przez polityków jako „konwencja zjednoczeniowa”, które ma rozpocząć nowy etap w historii ugrupowania.

