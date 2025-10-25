Tusk ogłosił: Dzisiaj się jednoczymy, bo rozumiemy, że nie chodzi tylko o walkę o władzę. Tu chodzi o absolutnie fundamentalne rzeczy

Donald Tusk ogłosił zjednoczenie trzech ugrupowań, podkreślając, że "dobrzy ludzie są nie do pokonania" w obliczu zagrożeń dla polskiej wolności.

Zjednoczenie ma na celu obronę wolności wywalczonej po 1989 roku przed manipulacjami i naciskami.

Wspólne siły mają zapewnić skuteczność w walce o dobro i prawdę, tworząc polityczną wielkość.

Jako pierwszy głos w sobotę zabrał szef PO, premier Donald Tusk. Już na wstępie zaznaczył, po co zdecydowano się na zjednoczenie trzech ugrupowań: -Dobrzy ludzie są nie do pokonania. Wszyscy kochamy słowa papieża: Zło dobrem zwyciężaj, ale polityka to nie romantyczny idealizm. Tak, dobro musi zwyciężać, ale musi być silne, dla słabych w polityce nie ma litości. Dobrzy muszą być zjednoczeni. Dzisiaj się jednoczymy, bo rozumiemy, że nie chodzi tylko o walkę o władzę, o przyszłe wybory. Tu chodzi o absolutnie fundamentalne rzeczy: czy Polska będzie państwem suwerennym? Czy Polacy utrzymają wolność wywalczoną w 1989 roku, wbrew zagrożeniom, manipulacjom i naciskom. Tu chodzi o sprawy fundamentalne. (...)W trójkę zdecydowaliśmy się na rzecz niełatwą - mówił Donald Tusk o Barbarze Nowackiej i Adamie Szłapce. - Dzisiaj się jednoczymy, bo rozumiemy, że to co nas łączy i to przekonanie, że możemy służyć skutecznie dla dobra i prawdy jest ważniejsze niż to, co nas różni.

- Dlatego poprosiłem o to, żebyśmy ten dzień zjednoczenia zorganizowali w dniu, w którym nasi polityczni oponenci zastanawiają się nad tym, jak znowu Polskę rozgrabić. Nie ma lepszego tła do tego, o czym dzisiaj mówimy, niż to co popłynęło wczoraj z ust naszych politycznych przeciwników - dodał Tusk odnosząc się do politycznych konkurentów.

Po przemówieniu Donalda Tuska głos ma zabrać szefowa Inicjatywy Polskiej Barbara Nowacka oraz dotychczasowego szefa formalnie nieistniejącego już ugrupowania Nowoczesna, czyli Adam Szłapka.

Po tym, jak Platforma Obywatelska dokona zmian w swoim statucie, które pozwolą na przyjęcie na preferencyjnych zasadach członków Nowoczesnej i iPL, a zmiany zostaną zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym, nowe ugrupowanie wybierze swoje władze na wszystkich szczeblach. Proces ten powinien zakończyć się do połowy stycznia